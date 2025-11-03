Jagoba Arrasate: "Lo primero es asumir que estamos en una situación complicada"

Este Mallorca está abocado a sufrir. Así lo ve Jagoba Arrasate tras la dura derrota por 3-0 ante el Betis. “Lo primero es asumirlo. Asumir que estamos en una situación complicada con otros equipos. Viendo La Liga, creo que va a ser la salvación más cara. Hay que asumir que va a ser complicado. A partir de ahí, si asumes algo, te pones a trabajar y sabes lo que tienes que hacer. Tenemos que asumir eso, no es lo que queremos, pero es lo que tenemos. Para salir de ahí, primero tenemos que asumir que nos va a costar”, ha declarado el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Los bermellones han concedido muchas facilidades para que el conjunto dirigido por Pellegrini cierre el partido en la primera parte. “Hemos sido muy endebles, y cuando eres muy endeble contra un equipo como el Betis lo pagas”, ha valorado Jagoba.

Con tan solo una portería a cero en once jornadas y 18 goles encajados, está claro que el Mallorca tiene un problema atrás, pero todavía no se encuentra la solución. “No basta con detectar, hay que poner remedio a eso, y contra un equipo con tanto talento como el Betis, todavía más. Con cuatro llegadas nos hacen tres goles, eso en Primera División se paga. Es lo que nos está lastrando”, ha expresado el vasco.

“Necesitamos ese espíritu colectivo para defender mejor. Pero hablo más de por qué el posicionamiento no es el que tiene que ser o por qué no incomodamos al rival cuando tiene tanto talento. Ahí es donde tenemos que poner el bisturí”, ha agregado.

Empiece mejor o peor, otra de las debilidades que muestra el cuadro balear son los inicios de partido. En las once jornadas disputadas hasta ahora, ha comenzado poniéndose por debajo del marcador en nueve. “Nos estamos poniendo por detrás en la mayoría de los partidos. Hoy el partido estaba igualado, pero en la primera que llegan permitimos un tiro desde el borde del área, pues las noticias son fatales cuando dejas a Antony golpear desde ahí”, ha afirmado el de Berriatua.

Sobre la actuación de Bergström, que ha debutado esta noche en competición liguera tras haberlo hecho entre semana en la Copa, ha comentado: “En los goles poco puede hacer, ha tenido dos o tres paradas de mucho mérito y luego ha habido alguna en la que ha medido mal. No podemos achacarle nada”

“No hay que pensar que queda mucha liga, que ya habrá tres equipos peores… Ese discurso no me gusta para nada. Tenemos que hacer las cosas bien. Tengo asumido que esta Liga va a ser muy complicada para el Mallorca, y para otros equipos también. Es mejor asumirlo”, ha concluido.