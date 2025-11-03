Un estreno de pesadilla para Lucas Bergström en el Mallorca

Lucas Bersgtröm jamás olvidará la noche como la de ayer, pero a buen seguro que no de la forma que hubiera soñado. Todo lo que podía salir mal en La Cartuja fue incluso peor en su estreno en la Liga como jugador del Mallorca. Encajó tres goles, una cifra tan elevada como dolorosa, en una derrota muy fea ante el Betis más por las formas que por el propio resultado (3-0).

El nombre del portero finlandés empezó a acaparar titulares el viernes al conocerse la lesión de Leo Román. Arrasate se apresuró a reforzar su figura al día siguiente al anunciar su titularidad en la rueda de prensa previa. La enorme experiencia de Cuéllar, todo lo contrario que el escandinavo de 23 años, podía impedir que fuera el elegido, pero el técnico vasco le calificó como su «segundo portero».

Sus 2.05 metros, que le convierten en el futbolista más alto en la historia de Primera División, dan mucho juego, pero la realidad es que los bermellones necesitaban de un cancerbero de garantías. Y lo cierto es que dejó todas las dudas del mundo porque ahora el equipo no está para experimentos. Casi sin enterarse ya había encajado el primer tanto. Fue con un disparo de Antony desde la frontal que pasó entre las piernas de Samu Costa, algo que hizo que reaccionara un poco más tarde, y que se coló por la izquierda. Y en el segundo tampoco pudo hacer nada porque el brasileño se sacó de la chistera un disparo imparable.

El 2-0 hacía daño, pero es que en el tercero Abde remató a bocajarro en una acción defensiva terrorífica de sus compañeros. Después tuvo tiempo de reivindicarse sacando un chut de Cucho, Fornals, Pablo García o, sobre todo, de un tiro de Antony que repelió milagrosamente cuando el brasileño estaba absolutamente solo. Eso sí, el internacional pudo costarle algún gol más al Mallorca por culpa de una salida a destiempo que no supo aprovechar Abde.

Está por ver si Bergström, que llegó gratis este verano procedente del Chelsea, tiene continuidad ante el Getafe, pero la realidad es no transmitió la seguridad que la situación de su equipo requiere.