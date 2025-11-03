Antonio Raíllo: "Hay que mirarse el ombligo"

El Mallorca sale tocado de su visita a La Cartuja. Los de Arrasate han perdido por 3-0 ante el Real Betis en un partido que en la primera parte estaba liquidado. El conjunto bermellón se ha mostrado muy frágil atrás, y Antonio Raíllo no ha dudado en ser duro y autocrítico con la actuación del equipo. “Me voy enfadado por todo, hemos dejado de hacer muchas cosas, hemos perdido la solidez defensiva”, ha declarado el capitán tras el encuentro.

El cordobés señala que los problemas que se han visto no son cosa de un día, sino de algo que ha ido sucediendo durante todo el curso: “Hay muchas cosas que el equipo no hace bien, y no es la tónica de hoy sino de toda la temporada”. La realidad es que, en once jornadas, el Mallorca tan solo ha logrado una portería a cero.

El 3-0, además, se queda corto. Si no hubiese sido por Bergström, la derrota podría haber sido mucho más dolorosa. “El resultado podría haber sido más abultado”, ha expresado Raíllo, admitiendo que se podrían haber llevado una goleada.

El capitán considera que, en algunas situaciones, el equipo no está unido en el campo. “Por momentos cada uno hace la guerra por su cuenta”, ha comentado resignado. “Hay que mirarse el ombligo. No siempre se puede estar haciendo autocrítica, las cosas se arreglan o no se arreglan. Esperemos que no sea tarde”, ha concluido.