La opinión de Toni Ruiz del Betis-Mallorca: Sin un buen portero no salen los números

Bergström evitó en esta acción el gol de Cucho Hernández, que habría sido el cuarto del Betis

Bergström evitó en esta acción el gol de Cucho Hernández, que habría sido el cuarto del Betis / José Manuel Vidal / EFE

Toni Ruiz

Toni Ruiz

Palma

En el fútbol, los números a veces cuentan una historia que no se parece en nada a lo que ocurrió sobre el césped. Quien se hubiera incorporado al Betis-Mallorca tras el descanso, viendo el 3-0 en el marcador, habría pensado que los andaluces habían dado un recital y que el Mallorca apenas compareció en la primera mitad. Nada más lejos de la realidad.

Los primeros 45 minutos, especialmente los 30 iniciales, mostraron a un Mallorca valiente, jugando de tú a tú contra el equipo de Pellegrini y superándolo incluso en remates: cuatro por parte de los bermellones frente a uno solo de los béticos. Eso sí, ese único disparo acabó en gol gracias a Antony, dejando claro que la ausencia de Leo Román será una losa en los próximos partidos. Para cualquier defensa, tener un portero fiable es vital, y el finlandés Bergström no transmite seguridad: ni por bajo, ni por alto, ni con los pies. Los tres primeros tiros que recibió terminaron en gol, aunque la responsabilidad no es solo suya: la zaga tampoco supo frenar a los delanteros verdiblancos.

Con un 3-0 al descanso, poco margen quedaba para la épica. El optimista se quedará con los brotes verdes: el equipo no se descompuso, la goleada no fue mayor y se igualó en remates. El pesimista, en cambio, verá que también se perdió en esa estadística: 15 disparos del Betis (8 a puerta) frente a 14 del Mallorca, pero solo uno entre los tres palos. Y en el fútbol, lo que cuenta es la efectividad… o tener un buen portero.

Toca pasar página cuanto antes de esta nueva traumática página vivida en La Cartuja y centrarse en el próximo reto: el Getafe de Bordalás, todo un hueso.

