La opinión de Toni Ruiz del Betis-Mallorca: Sin un buen portero no salen los números

En el fútbol, los números a veces cuentan una historia que no se parece en nada a lo que ocurrió sobre el césped. Quien se hubiera incorporado al Betis-Mallorca tras el descanso, viendo el 3-0 en el marcador, habría pensado que los andaluces habían dado un recital y que el Mallorca apenas compareció en la primera mitad. Nada más lejos de la realidad.

Los primeros 45 minutos, especialmente los 30 iniciales, mostraron a un Mallorca valiente, jugando de tú a tú contra el equipo de Pellegrini y superándolo incluso en remates: cuatro por parte de los bermellones frente a uno solo de los béticos. Eso sí, ese único disparo acabó en gol gracias a Antony, dejando claro que la ausencia de Leo Román será una losa en los próximos partidos. Para cualquier defensa, tener un portero fiable es vital, y el finlandés Bergström no transmite seguridad: ni por bajo, ni por alto, ni con los pies. Los tres primeros tiros que recibió terminaron en gol, aunque la responsabilidad no es solo suya: la zaga tampoco supo frenar a los delanteros verdiblancos.

Con un 3-0 al descanso, poco margen quedaba para la épica. El optimista se quedará con los brotes verdes: el equipo no se descompuso, la goleada no fue mayor y se igualó en remates. El pesimista, en cambio, verá que también se perdió en esa estadística: 15 disparos del Betis (8 a puerta) frente a 14 del Mallorca, pero solo uno entre los tres palos. Y en el fútbol, lo que cuenta es la efectividad… o tener un buen portero.

Toca pasar página cuanto antes de esta nueva traumática página vivida en La Cartuja y centrarse en el próximo reto: el Getafe de Bordalás, todo un hueso.