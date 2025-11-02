Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'opinió de Ricard Pla del Betis-Mallorca: El Mallorca queda liquidat en mitja hora

Antony va marcar els ds gols del Betis

Antony va marcar els ds gols del Betis / José Manuel Vidal / EFE

Ricard Pla

Palma

Un dels atractius que tenia el partit, era veure en acció el porter més alt de la lliga. Però possiblement el problema és que l’atractiu va deixar de ser-ho a partir de la mitja hora. El finlandès Lucas Bergström, amb un alçada de 2’05, podríem dir que no ha tengut el debut ni el més brillant ni els més esperat a la lliga. De les quatre pilotes que han anat entre els tres pals, tres han acabat en gol, però en totes aquelles que han sovintejat l’àrea se l’ha vist molt insegur, com en alguna sortida arriscada i sense sentit.

Ara bé, descarregar la derrota únicament en el finlandès tampoc no seria de justícia. Cal recordar que el Mallorca no ha rematat entre els tres pals ni una sola vegada, per tant res a dir a una derrota cantada des de l’alineació. Només veure la nòmina de jugadors ja entrava un poc de nerviosisme. Avui, per avui els mallorquinistes no estan per fer front a un equip que aspira seriosament classificar-se per jugar la Champions de l’any que ve. Agafar-se a una segona part correcte, on només hem comptabilitzar una pilota entre els tres pals de Muriqi, podria semblar una ironia.

El Mallorca ha estat liquidat en trenta-sis minuts i la ferida no ha estat més grossa perquè el Betis s’ha conformat i no ha volgut fer més mal. Així i tot, encara el mateix Bergström n’ha salvat un parell.

El problema del poc futbol del Mallorca, és la imatge de l’equip i del seu entrenador. A vegades, vist per televisió, s’aprecien detalls que en directe passen inadvertits. El llenguatge corporal d’algun futbolista i la cara d’Arrasate no conviden a ser gaire optimistes.

El Mallorca no genera absolutament res i la classificació comença a ser una llosa difícil de suportar. La pregunta és molt fàcil: a quin equip li pot guanyar, on es poden sumar tres punts?. La pròxima jornada el Getafe, ni més ni menys.

