Betis-Mallorca: Examen de nivel en La Cartuja

Superada la primera ronda de Copa con más pena que alegría, pero avanzando de ronda, que es lo más importante en realidad, llega la Liga de nuevo y la necesidad de seguir sumando puntos. La Cartuja, romántico pero doloroso estadio para el mallorquinismo, acoge esta noche el duelo entre el Mallorca y el Betis (21 horas/Movistar) con los locales buscando seguir enganchados al tren de la Liga de Campeones y con los visitantes buscando separarse de los puestos de descenso.

Regresar a La Cartuja siempre será algo especial para los bermellones, tanto para jugadores como para aficionados. Muchos de los actuales integrantes de la plantilla estuvieron en aquel 6 de abril de 2024. Una final de Copa del Rey, 21 años después, que se escapó tras una fatídica tanda de penaltis. Muriqi, Morlanes, Samu, Valjent, Raíllo... todos ellos sentirán algo especial cuando entren al campo y los recuerdos se les amontonen en la cabeza.

Pero, superada la impresión inicial, el Mallorca acude al choque ante el Betis necesitado de puntos. Tras vencer al Sevilla hace dos semanas, el punto frente al Levante supo a poco al desaprovechar una gran ocasión de coger aire respecto al descenso. Los bermellones han mejorado sus prestaciones en el último tramo, con siete puntos de doce, pero siguen instalados en el vagón de cola de la clasificación por su pésimo inicio de campeonato.

A pesar de que vencer y jugar ante el Betis a domicilio no resulta la combinación más sencilla, los de Jagoba Arrasate buscarán reeditar lo que consiguieron el curso pasado frente a los de Pellegrini, venciendo por 1-2 –eso sí, el choque se jugó en el Benito Villamarín–.

Para este partido, el de Berriatua cuenta con la importante baja de Leo Román. El ibicenco se rompió esta semana y su sustituto, al menos en el día de hoy, será Lucas Bergström. El portero finlandés, cuya experiencia en el fútbol profesional es escasa, tendrá que frenar a Abde, Antony, Cucho y compañía. Un verdadero examen para él, con el veterano Pichu Cuéllar aguardando su oportunidad en caso de que el joven guardameta no dé el nivel.

El resto de la alineación parece, salvo sorpresa, bastante clara. Los protagonistas de la remontada en la segunda parte frente al Sevilla repitieron ante el Levante y todo indica que volverán a hacerlo esta noche. De que Jan Virgili tenga el día acertado, como ha sido hasta ahora, pasan gran parte de las opciones de puntuar del Mallorca.

Por su parte, el Betis, tras solventar sin apuros y con muchísimas rotaciones su eliminatoria de Copa contra el modesto Palma del Río (1-7), es séptimo con 16 puntos, al haberle adelantado el Getafe, y está a tres de los puestos ‘Champions’ con los que sueña.

Pellegrini tiene las bajas del mediapunta Isco Alarcón, quien este sábado se reincorporó de forma parcial al grupo tras la fractura de peroné sufrida en agosto, y del lateral zurdo hispano-dominicano Junior Firpo, que salió con una lesión en el isquiotibial derecho de la visita del Atlético, en la que fue la segunda derrota del Betis en lo que va de campaña.