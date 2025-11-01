El partido más especial para el Mallorca

Este domingo a las 21 horas el Mallorca jugará el partido a domicilio más especial de la temporada. Regresa a La Cartuja, el estadio donde perdió la final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao en 2024 en los penaltis después de empatar a uno, para enfrentarse al Betis. Será una noche de reencuentros, de emociones encontradas en la que querrán irse con una victoria para curar una herida que seguirá latiendo, pero que dolerá solo un poco menos.

Es una cicatriz que llevarán siempre. La mayoría de los futbolistas jugaron su única final de la Copa del Rey y muchos de ellos tienen muy difícil volver a disputar una, o incluso jugarla. Estarán en juego algo más que tres puntos. Es el caso de Abdón, que no jugó la final y sus lágrimas al acabar el encuentro fueron una de las imágenes icónicas del choque.

Por casualidades del destino, Jagoba Arrasate también perdió la final de 2023 con Osasuna ante el Real Madrid por 2–1 y es la primera vez que vuelve a La Cartuja. Como también lo hará Dominik Greif el 6 de noviembre en un encuentro de Europa League con el Lyon.

Disputan este encuentro en el estadio municipal de Sevilla porque el equipo verdiblanco está reformando el Benito Villamarín. Lo que está claro es que es algo más que un partido.