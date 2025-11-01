Jagoba Arrasate: "Bergström será el portero titular contra el Betis"

Jagoba Arrasate resolvió con claridad la principal duda del encuentro de este domingo (21 horas) de quién será el sustituto del lesionado Leo Román: "Lucas Bergström es nuestro segundo portero y será el titular contra el Betis". Pero el técnico del Mallorca no cerró el debate porque sí dejó la puerta abierta tanto a Cuéllar como a Nil Torreguitart: "A partir de allí, veremos cómo se van a dar las circunstancias".

El equipo bermellón llega al choque con las bajas confirmadas del portero ibicenco, de Kumbulla "al que le falta poco", Lato, que ha recaído "en la misma zona" y estará "algunas semanas" y Muriqi, que había tenido un proceso febril, parece que llegará de inicio porque "cada día está mejor".

El objetivo que tiene el entrenador del Mallorca para este encuentro es sencillo, pero difícil de llevar a cabo: "Queremos ser el equipo de la segunda parte del Pizjuán y el dominador del Levante. El otro día llevamos el peso del choque, pero les dimos situaciones de transición del rival. Hay que hacer un buen partido".

El Betis es uno de los combinados que más penalizan las pérdidas y que cuenta con más jugadores diferenciales en tres cuartos de campo, algo que debe corregir el conjunto bermellón ya que cometió varios errores contra el Levante por no conseguir el equilibrio necesario. "Cometimos alguna pérdida, pero también por posicionamiento. Si jugas con punta y mediapunta muy alto el doble pivote tiene que hacer mucho trabajo. Hay cosas que hicimos mal. Y el Betis es experto en eso porque encima a veces deja a gente descolgada. Hay que tener proyección ofensiva, pero el posicionamiento debe ser mejor", señala.

Tanto la plantilla como él regresan a La Cartuja, donde Arrasate perdió la final de Copa del Rey contra el Real Madrid y el vestuario ante el Athletic en 2024. "El último recuerdo es especial y volveremos allí e intentaremos sacar un buen resultado", apunta.

El entrenador del Mallorca sigue dejando fuera de la convocatoria a Dani Rodríguez, el autor del gol en la final de los bermellones en 2024: "No se me había pasado por la cabeza incluirlo en la lista por eso. Pero está entrenando my bien".