Horario y dónde ver por televisión el Real Betis-Real Mallorca

Superada con más pena que gloria la eliminatoria de Copa del Rey, el Real Mallorca regresa este domingo a la Liga. El Betis y La Cartuja esperan a los de Jagoba Arrasate, que quieren seguir sumando para alejarse de los puestos de descenso.

Para los bermellones, regresar al estadio donde rozaron con los dedos levantar el título de la Copa del Rey hace un año y medio es algo siempre especial. Regresar a La Cartuja traerá muchos recuerdos a varios de los actuales integrantes de la plantilla, como Muriqi, Valjent o Raíllo, presentes aquel 6 de abril.

Para este choque, Jagoba Arrasate tiene que lidiar con la importante baja de Leo Román. El portero ibicenco causará baja unas semanas, por lo que el partido de este domingo por la noche es una oportunidad para Lucas Bergström.

El finlandés, que apenas ha jugado en el fútbol profesional, ya debutó este miércoles ante el Atlètic Sant Just. Ante el Betis tendrá una prueba importante que, en caso de no superar, podría hacer que Pichu Cuéllar vuelva a jugar.

Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini quiere ganar tras la última derrota para seguir en su persecución de los puestos de Liga de Campeones. El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá en la jornada 11 de LaLiga EA Sports al Real Club Deportivo Mallorca de Jagoba Arrasate este domingo 3 de noviembre a las 21:00 en el estadio de La Cartuja.

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Real Club Deportivo Mallorca de Jagoba Arrasate será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.