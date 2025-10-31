Problema en el Mallorca: Leo Román se lesiona y es baja para el partido ante el Betis

El Real Mallorca ha informado que el portero Leo Román sufrió en el entrenamiento de este jueves “una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha”. “La disponibilidad del jugador dependerá de su evolución”, indican desde el club, sin más detalles sobre la dolencia que impedirá al ibicenco jugar contra el Betis (este domingo, a las 21:00 horas).

La lesión de Leo Román supone un grave contratiempo para Jagoba Arrasate, que en esa demarcación tiene como alternativas al veterano Iván Cuéllar y a Lucas Bergström. Dos porteros que en estas tres últimas temporadas han jugado 11 partidos (10 el finlandés y uno el extremeño).

Todo un problema para Arrasate, que deberá elegir entre el veterano guardameta de 41 años o el joven portero nórdico, que en sus apariciones con el Mallorca (un par de amistosos y el partido de Copa de este miércoles) ha dejado muchas dudas.

La lesión de Leo Román, por el que apostó el Mallorca este verano renovándole hasta 2030 y traspasando a Greif, puede llevar al cancerbero a estar de baja cerca de dos semanas. Siempre que la lesión sea leve. En el caso de que fuese más grave o hubiera recaída, el ibicenco podría estar de baja algo más de un mes.

Se une a Toni Lato

La baja de Leo Román es la segunda que se produce esta semana en el Mallorca, puesto que Toni Lato sufrió en el partido de Copa ante el Atlètic Sant Just "una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda", según informó el club. "La disponibilidad del jugador dependerá de su evolución", agregó la entidad bermellona.

El lateral zurdo valenciano podría estar de baja unas dos semanas, en el mejor de los casos y siendo optimistas, si la lesión es leve. Lo normal es que se pueda alargar a las 3 semanas (o incluso un mes).