El Mallorca pasa de ronda en la Copa y poco más

El Real Mallorca pasó de ronda en la Copa del Rey al derrotar al modesto Atlètic Sant Just (0-2) gracias a un gol en propia puerta y otro de Abdón. Pero las sensaciones del equipo no han podido ser peores y Jagoba Arrasate tiene motivos para estar preocupado. De hecho, pese a jugar con uno más desde el minuto 24, los bermellones mostraron un juego lento, previsible y no evidenciaron las cinco categorías que les separan en el día a día.

Como era de esperar, el técnico vasco ofreció un once repleto de pocos habituales. Una oportunidad para ellos de mostrarse y ganar los minutos de los que no disfrutan en Liga. Pero la primera parte fue un despropósito total. Y demostraron por qué el de Berriatua no cuenta tanto con ellos en el torneo de la regularidad. Cinco categorías de diferencia había en el césped, pero pocas ganas de demostrar el salto.

Con la llegada del descanso, si alguien tuvo ocasiones de marcar fue el Atlètic Sant Just. Los once futbolistas de los bermellones tuvieron la posesión, pero no crearon ni pizca de peligro. Con un ritmo de juego lento hasta el aburrimiento, todo se basaba en encontrar a Domènech o Llabrés por las bandas, aunque el desacierto en todas las jugadas fue la nota predominante.

La defensa, con David López y Javi Olaizola, que debutaba, hacía aguas en los envíos a su espalda. Mateu Jaume, más correcto, compensaba la tibieza de Toni Lato en los choques.

Con el paso de los minutos, el Atlètic Sant Just, muy bien ordenado, comenzó a soltarse y, fruto de ello, llegaron dos ocasiones del mejor de los suyos, Jan González. Primero con una vaselina que se fue alta por muy poco y después con un regate a Bergström (muy inseguro en cada acción), pero su remate se quedó sin fuerza. La pasividad del Mallorca no se entendía.

Y cuando mejor estaban los locales, llegó la expulsión de Ignacio Palacios en una acción fortuita pero muy peligrosa. Era el minuto 24, pero se llegó al descanso como si no hubiese diferencia de futbolistas sobre el verde del campo del Hospitalet.

Pablo Torre, Antonio Sánchez, Omar Mascarell… Nadie era capaz de coger el mando del juego y meter velocidad para romper las buenas líneas de los locales. Y para colmo, Lato tuvo que pedir el cambio en el 40 por una nueva lesión el día que regresaba. El día de la marmota para el valenciano.

A la salida del descanso, en el que la charla en el vestuario del Mallorca tranquila no fue, el marcador se movió por primera vez. A la salida de un córner, Abdón remató y David Pérez, en su intento de despejarla, se la introdujo en su propia portería. 0-1 y el panorama se aclaraba algo para los de Arrasate, cuyo rostro serio dejaba claro su descontento.

Poco a poco, como era lógico, los espacios empezaban a aparecer fruto del cansancio. Pero no había brillo en el juego y solo quedaba esperar a que el reloj se consumiese sin que ocurriera ninguna desgracia. Un remate de Abdón, que se paseó por la línea de gol tras tocar en el palo, estuvo cerca de ser el segundo tanto. Algo que sí consiguió el de Artà con un remate medio mordido desde dentro del área pequeña.

El segundo tanto rompió la resistencia de los locales, muy fatigados tras llevar muchos minutos con uno menos. Virgili, Darder y Mateo Joseph también tuvieron minutos en el tramo final. El Mallorca pasa de ronda, pero deja claro que el nivel del banquillo está a mucha distancia de los titulares.