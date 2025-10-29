Jagoba Arrasate, muy crítico con sus jugadores: "Nos han faltado cosas que en el fútbol no pueden faltar"

Jagoba Arrasate no se escondió y criticó el partido del Mallorca ante el Atlètic Sant Just, especialmente la primera mitad. "Objetivo cumplido y poco más. Hemos hecho un primer tiempo muy deficiente. Hemos arrancado bien y nos hemos desconectado; ellos han jugado mejor, se han quedado en inferioridad, han defendido bien y han creado peligro. En el descanso nos hemos puesto las pilas y hemos hecho lo que tocaba", analizó el técnico bermellón tras el choque.

"Estoy muy enfadado con el primer tiempo. El inicio ha sido prometedor, no hemos apretado bien y, a nivel defensivo, hemos concedido ocasiones muy claras. No sé por qué ha sucedido. Había gente que llevaba tiempo sin jugar y había ganas, pero nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Hay que tener más dignidad y orgullo. Por suerte, lo hemos entendido al descanso", añadió.

El técnico insistió en la mala imagen de los suyos, aunque afirmó que tras el descanso sí que hubo algo de mejoría: "No podemos hacer este partido. Había que elevar la frecuencia de todo y, por suerte, se ha hecho un poco. Si queremos tener un viaje largo en Copa, hay que hacer lo del segundo tiempo y no lo del primero.

Cuestionado acerca del once, afirmó que el choque en el campo del Hospitalet no influye en las alineaciones que sacará en Liga. "Al final es una competición donde tenemos que ver cosas. No ha repetido nadie del otro día. Era un once competitivo. No hay que señalar a nadie. Ha sido un problema colectivo. A partir de ahora, a pensar en el domingo. Ni lo de hoy ni lo del otro día influyen en nada. Necesitamos sumar y el Betis nos lo va a poner muy difícil", analizó.

Arrasate alabó al conjunto local y criticó que su equipo no entendiese la manera de afrontar el choque. "Podíamos pensar que optasen por una línea de cinco. No nos han sorprendido, sabíamos que nos iban a poner las cosas difíciles. Tienen buen equipo y se ha visto. Tienen argumentos para, en su categoría, estar bien. Nosotros no hemos interpretado bien jugar contra diez y nos han faltado cosas que en el fútbol no pueden faltar", concluyó.