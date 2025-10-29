Conrad García: "El premio ya es mirar hacia el banquillo del rival y ver a jugadores del Mallorca"

¿Quién es el Atlètic Sant Just?

Es un club especial en Catalunya. Solo 15 años de vida y tener la oportunidad de jugar contra un Primera División como es el Real Mallorca en Copa del Rey explica a la perfección lo que se está consiguiendo en tan poco tiempo.

Quince años es muy poco tiempo.

Es mérito de las familias y de los jugadores que en su día lo fundaron. No puedo dar muchos detalles porque es mi primer año aquí. Lo que sí puedo decir es que es un club muy familiar, que tiene la esperanza de poder competir siempre al máximo. Donde se ha llegado hoy en día no se ve ni mucho menos como el final, sino como un paso más que hace mucha ilusión. Tenemos que mirar hacia arriba, no queremos ponernos techo.

Para Sant Just Desvern será un día especial.

Es un día único. Cómo se vivió la eliminatoria previa contra el Calatayud, cómo estaba el campo, con un nivel de ilusión y ambición en la grada increíble. Todos nuestros amigos y familiares estaban. La oportunidad de la Copa es un premio para todos.

Menuda faena les han hecho al tener que jugar en Hospitalet y no en su campo.

Sí, es una pena y nos queda la espina de no saber por qué. Sabemos que el campo necesita mejoras en iluminación y gradas, pero estaba dispuesto con el ayuntamiento a afrontarlas. No hemos sabido en ningún momento por qué no hemos podido. En nuestro campo nos hubiésemos sentido mucho más fuertes. En el del Hospitalet, que es muy grande, beneficia al equipo de mayor calidad.

¿Cómo es una semana corriente para el Atlètic Sant Just?

Intentamos, dentro de nuestras capacidades, ser un club lo más profesional posible. Este año el primer equipo entrena cuatro días a la semana. Hay análisis de rivales, de cómo ayudar a los jugadores, preparación física… intentamos que el futbolista tenga un entorno muy bueno que le sirva para alcanzar su mejor nivel y evolucionar. En el día a día es complicado, porque no tenemos los recursos que pueda tener un equipo de mayor categoría, pero sí la ilusión y los conocimientos para intentar hacerlo de la mejor manera posible.

Compiten en Lliga Elit (corresponde a la División de Honor en Balears). Del fútbol no vive nadie en estas categorías.

Tenemos una buena mezcla en el equipo, con jugadores veteranos y jóvenes que están en sus primeros años de fútbol amateur tras acabar la etapa juvenil. La mayoría se levanta a las siete de la mañana para ir a trabajar. Hay algunos que, si lo hacen bien, tendrán la oportunidad de llegar a categorías buenas y tener la oportunidad de vivir de esto. Y otros saben que su plan de vida va por otro lado, pero viven el fútbol con una ilusión y unas ganas tremendas.

Uno de los problemas que tendrá es dejar sin jugar a alguno ante el Mallorca.

Es una cosa que solo he pensado yo. Obviamente va a haber jugadores que se queden sin salir. Intentaré que jueguen los que han conseguido llegar hasta este punto en la Copa. Tanto los que ayudaron a conseguir la tercera posición que dio acceso a la ronda previa como los jugadores que estén en su mejor nivel. El premio es de todos. Es mirar hacia el banquillo del rival y ver a jugadores del Mallorca y saber que lo hemos conseguido entre todos. Algunos lo podrán hacer en el campo y otros no, pero hay que disfrutarlo desde donde sea.

¿Qué pensó cuando salió el Mallorca en el sorteo?

Cualquiera de los cuatro equipos de Primera nos hacía ilusión. Los catalanes los conoces más y no sabes si quieres o no que te toquen. Realmente nos daba igual. El Mallorca es un ganador de la Copa y nos hace una ilusión tremenda.

¿Qué le parece este Mallorca?

Tengo una total admiración por su entrenador. Jagoba tiene una forma de liderar y de ser que me gusta mucho. Es verdad que en este principio de temporada el equipo está rindiendo por debajo de las expectativas en la Liga, pero eso les hará tener la Copa como lugar donde quitarse la espinita y revertir la situación. Desde la profunda admiración que les tenemos, intentaremos competir lo máximo posible.

Igual les viene bien que el Mallorca no pueda descuidarse para nada en Liga. ¿Es algo de ventaja?

Depende mucho de cómo se tomen la competición los vestuarios. Sí que es verdad que puede que sea una molestia ahora, es una opción, pero hay equipos que hacen una gran Liga y una mala Copa y viceversa. Nunca se sabe. Contra nosotros jugarán jugadores que en Liga habitualmente tienen menos minutos y querrán reivindicarse. Una forma de hacerlo es pasándonos por encima en el partido. Así que no creo que nos dé nada de ventaja (ríe).

Son días en los que hay peleas por conseguir camisetas.

(Ríe) Los jugadores ya están preparados para saber cómo se las reparten. Futbolistas importantes como Darder o Muriqi son los que más suenan. Pero yo me quedo con Jagoba. Me gustaría tener unos minutos con él, desearle la mayor suerte posible y competirle al máximo.

¿Qué significaría dar la campanada?

Sería un sueño hecho realidad. Eliminar a un Primera División… lograr algo que creo que sería histórico. Eso queda en nuestros sueños. Seguro que lo tenemos ahí de fondo, es una opción muy remota, pero lo daremos todo para ganar.