Jagoba Arrasate, sobre la eliminatoria ante el Atlètic Sant Just: "Queremos sumar jugadores a la causa"

El entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, espera que la eliminatoria de Copa del Rey ante el modesto Atlètic Sant Just sirva para que los futbolistas con menos minutos cojan sensaciones y se conviertan en un activo más a tener en cuenta en Liga. "La gente está deseando jugar. Hay un popurrí en el once. Lo primero es pasar de ronda. Tenemos ojos y vemos cosas. Si un delantero hace dos goles, un extremo hace dos asistencias… eso suma para los siguientes partidos. Queremos sumar jugadores a la causa", ha comentado esta mañana en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"Cuando hay un partido por delante es una oportunidad para que la gente que está jugando menos pueda acumular minutos. También para volver a ganar y conseguir buenas sensaciones", ha añadido.

Tras confirmar que Lucas Bergström será el portero titular y dejar entrever que tanto Salhi como Olaizola es muy probable que partan de inicio este miércoles, el técnico de Berriatua ha reconocido que el triste papel del equipo el año pasado, cayendo en el primer partido ante el Pontevedra, es algo que tienen muy presente todavía: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer: analizar al rival, respetarlo al máximo y, a partir de ahí, jugar un partido con mucha seriedad. Es una competición que genera mucha ilusión y, para tener un recorrido largo en la Copa del Rey, hay que pasar estos partidos".

"Fue a las primeras de cambio después de haber jugado una final el año anterior. No hay que repetir eso. Hay que respetar al rival y hacer un buen partido. Si hacemos ambas, será más fácil que se vea la diferencia de categoría. Si no lo hacemos… la Copa está llena de sorpresas", ha avisado el preparador bermellón.

Por otro lado, ha lamentado que el choque se vaya a disputar en el campo del Hospitalet y no en el de Sant Just, aunque ha reconocido que el cambio les beneficia. "Somos beneficiados por jugar en el campo de Hospitalet. Es otro tipo de césped, son otras dimensiones y se parece más a un estadio. Me da pena, porque creo que los equipos 'pequeños' lo que quieren es disfrutar la Copa en su campo. No me gusta, pero salimos beneficiados. El hecho de jugar en hierba artificial no va a ser un hándicap. Lo que te interesa como entrenador son las dimensiones y el contexto, y en eso no va a haber ninguna excusa", ha concluido.