La opinión de Gabriel Forteza del Mallorca-Levante: Pablo Maffeo salva los muebles

Sé que es muy facilón lo que voy a decir, pero es que, el fútbol es así. Y no le den más vueltas. Maffeo es el jugador que ayer salvó los muebles en Son Moix. El mismo Maffeo que acabó fatal con la afición la temporada pasada. El mismo Maffeo que se quería ir. El mismo Maffeo cuyas ofertas no le convencieron. Y el mismo Maffeo que se quedó, a pesar de todo.

Arrasate decidió contar con él. Va a más y ayer le dio al equipo un punto a diez minutos del final con un gran gol. El Mallorca jugó una buena primera parte, aunque sin acierto de cara a portería, todo el acierto, con carambola incluida, que sí tuvo el Levante en otro gol regalado esta temporada por la pasividad, lentitud y torpeza defensiva mallorquinista.

Pero aún hay algo que me chirría más. Concretamente, dos cosas. Una, que el técnico retire a Muriqi y Virgili empatando en casa y a falta de menos de diez minutos, recién empatado el marcador, si no hay lesión mediante, y no parecía. Y otra, el conformismo del entrenador. Tras acabar el partido apuntó que sumar siempre es importante, algo que es cierto, pero que no me cuadra en un partido como el de ayer, en casa, y en el que considero que más que sumar un punto, se perdieron dos.

Por cierto, amigo Juanmi, te lo dije por la mañana: marcarán ellos y empatará el Mallorca de milagro. Cosas del fútbol, querido. Y ahora el EuroBetis, casi ná.