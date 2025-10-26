La opinión de Toni Ruiz del Mallorca-Levante: Un diluvio de oportunidades perdidas

Una tarde de lluvia intensa que no desembocó en tormenta gracias al zapatazo de Maffeo, que hizo justicia en un partido donde el Mallorca exhibió toda su ambición para rescatar, al menos, ese punto que acabó sumando en su casillero.

El equipo de Arrasate confirmó que la mejoría mostrada en la segunda parte en Sevilla no fue flor de un día. Desde el pitido inicial, los bermellones salieron decididos a por el partido. Ni siquiera el gol encajado —fruto de otra de esas desconexiones defensivas que tanto están penalizando— frenó el empuje local. El Mallorca siguió picando piedra bajo el aguacero, generando un auténtico diluvio de ocasiones: hasta once remates antes del descanso. Un dato que invita a confiar en el esquema con Morlanes y Samu en la sala de máquinas, y un Darder más liberado, buscando ese último pase que rompa líneas.

Faltó acierto, eso sí. Virgili —qué desborde, qué descaro— y Mateo Joseph tejieron un rosario de oportunidades, pero ninguna encontró portería. Muriqi, el tercer vértice del ataque, estuvo desaparecido, bien anulado por los centrales del Levante, que apenas le permitieron armar el disparo.

El premio a tanta insistencia llegó de la forma más inesperada: un golazo de Maffeo con su pierna menos hábil, directo a la escuadra. Un tanto que hizo justicia y evitó una derrota inmerecida ante un Levante que también inquietó a Leo Román. El meta, con varias intervenciones decisivas, fue clave para que los valientes que desafiaron la lluvia en Son Moix no se marcharan con el sabor amargo de la derrota.

Un empate que sabe a algo más. No tanto por el punto, sino por las sensaciones. Si el equipo mantiene esta línea, hay motivos de sobra para el optimismo.