Maffeo y Leo Román rescatan un punto para el Mallorca

Si no puedes ganar, al menos no pierdas. El Mallorca, que fue mejor que el Levante durante la mayor parte del partido, fue por detrás en el marcador la mayoría del tiempo, pero un gran gol de Maffeo le dio un punto (1-1) que sabe a poco en un día en que los bermellones pagaron caro su falta de acierto en ambas áreas. Leo Román, a dos minutos del final, realizó una parada salvadora que evitó que la tragedia se consumase en Son Moix.

El choque ante el cuadro levantinista era una gran oportunidad para sumar de tres otra vez, meter distancia con el descenso y zanjar la crisis de inicio de Liga. Pero no fue así y tocará seguir mirando los puestos de descenso muy de cerca.

El Mallorca y Son Moix se marcharon al descanso con una sensación extraña. Quizá los de Jagoba Arrasate habían hecho el mejor primer tiempo en casa en mucho tiempo, pero se iban perdiendo por culpa de sí mismos: ni habían sido certeros en ataque ni sus errores en defensa les habían condenado. El Levante, con lo mínimo, se iba con una ventaja lograda por Etta Eyong y mantenida por Ryan en la portería.

El de Berriatua, como era de esperar, premió a los jugadores que habían obrado la remontada en el Sánchez-Pizjuán, planteando un once ofensivo. Pero no contaba con el elemento de la lluvia que iba a caer durante el partido, principalmente en la primera mitad.

Y es que los primeros minutos, con la afición refugiándose como podía en la parte cubierta de ambas tribunas, estuvieron marcados por el diluvio que asoló el estadio. Y pese a ello, con zonas en las que el balón dejaba de rodar, era el Mallorca quien ofrecía mejores sensaciones sobre el campo. Especialmente cuando el balón recaía en los pies de Virgili o Mateo Joseph.

El extremo catalán, que provocaba murmullos cada vez que recibía la pelota, lo hizo todo bien: encaró cuando tocaba, reculó cuando debía y buscó el área a la mínima. Por el otro lado, el atacante cedido por el Leeds fue todo energía y por banda derecha causó mucho peligro.

El conjunto bermellón parecía tener todo controlado. Las combinaciones, pese a que no acababan en disparo a puerta, superaban la presión de los atacantes levantinistas. Y atrás no concedían. Pero este Mallorca no tiene la misma solidez que otros años.

Y encajó cuando nadie lo esperaba. Una incursión en ataque del central Moreno, acompañada por la mirada de múltiples jugadores bermellones, acabó con un balón al espacio para Koyalipou. Tras un par de recortes y un disparo que rebotó en un jugador de su equipo, Eyong se aprovechó de la empanada de Raíllo, que no lo había visto, para cruzar el balón y marcar el primero.

Con menos y nada, el Levante estaba por delante. El tanto, lejos de afectar a los bermellones, despertó la mejor versión del equipo, pero la falta de acierto y la calidad de Ryan en portería impidieron que el marcador se moviese. Muriqi, Samu, Mateo Joseph, Darder… los acercamientos y ocasiones fueron muchos, pero la pelota nunca llegó a cruzar la línea. Especialmente sangrante fue el caso del de Artà, nada acertado con el balón, incluso en un remate a placer que se fue a las nubes.

Y así, con un Levante parapetado atrás al que le bastaba con buscar a sus dos fuertes delanteros, la primera parte se consumió.

Y la segunda parte arrancó como terminó la primera, con el Mallorca dominando pero sin acertar en área rival. Y con Virgili siendo un dolor de cabeza constante. Un centro suyo medido lo remató muy manso Mateo Joseph a las manos de Ryan. Los levantinistas daban la sensación de no poder seguir el ritmo del catalán, un paso por delante de todos.

Pablo Torre, por un agotado Darder, fue el primer cambio en el sesenta en busca de algo más. Pero el Mallorca empezó a venirse abajo y los errores atrás empezaron a acumularse. El partido de Valjent y Raíllo, superados ampliamente por Eyong, rozaba lo tétrico tanto con como sin balón.

No quedaba otra que encomendarse a un milagro para remontar con la lluvia volviendo a caer con fuerza en Son Moix. Y a Leo Román, que con un paradón a Manu Sánchez evitó el 0-2 en el 70. El cambio de Llabrés por Samu fue claro: Mateo Joseph en doble punta junto a Muriqi.

Y cuando peor estaban las cosas, llegó el empate de los bermellones. Un centro pasado de Mojica lo recogió Maffeo en la esquina del área. Y tras controlar hacia dentro, soltó un disparo con la izquierda que se coló por la escuadra tras tocar en el larguero. Un golazo que hizo enloquecer a Son Moix en el minuto 78. Los últimos cambios de Arrasate fueron quitar a Muriqi y Virgili por Antonio y Doménech.

Los minutos se iban agotando y un remate de Raíllo que salió rozando el palo fue lo más cerca que estuvo el Mallorca de remontar. Pero el marcador no se movió más, también gracias a Leo Román. El ibicenco se impuso en un mano a mano a Morales a dos minutos del final que evitó la tragedia. Un punto que sabe a poco en un día en el que el acierto en ambas áreas fue determinante.