Jagoba Arrasate: "No podemos defender así"

El Mallorca sigue sin dar el paso hacia adelante que necesita para salir de la zona baja. El equipo bermellón ha empatado a uno contra el Levante y Jagoba Arrasate se marcha de Son Moix con bastantes deberes, sobre todo defensivos, porque el conjunto granota pudo ganar en el tiempo de descuento. El técnico del Mallorca se marcha con una sensación agridulce porque han salvado los muebles, pero no era el resultado esperado ante un rival recién ascendido. "Valoro el punto de una forma positiva porque hemos ido a remolque casi todo el partido. Hemos empatado a falta de diez minutos. En el primer tiempo hay cosas que me han gustado porque hemos llevado el peso del partido, hemos atacado bien teniendo la posesión y llegadas, pero no podemos defender así. En una situación de saque de meta no presionamos al central y acaba en gol. Luego es verdad que hay una concatenación de errores o rebotes. En el segundo tiempo no hemos estado bien porque nos han entrado las prisas y las urgencias. El posicionamiento lo hemos perdido y el Levante ha podido correr. Y cuando lo hace tiene buenos pasadores, gente que va bien al espacio y hemos podido perder el encuentro al final. Hay cosas que mejorar, pero valoro el punto", asegura.

El equipo bermellón ha sufrido en las transiciones del conjunto granota: "El Levante juega a eso fuera de casa. n el primer tiempo ha sido más por error nuestro de pases sencillos que hemos fallado y en el segundo, por posicionamiento. Nos teníamos que volcar y coger riesgos y no es el mejor dibujo para parar contras. Lo que tampoco me ha gustado es que al empatar en el 80 no se puede jugar igual. En el 93 con una falta a favor y que el rival te corra así y que casi te marca no se puede permitir".

El buen primer tiempo del Mallorca no se ha traducido en gol por falta de eficacia. "Nos ha faltado ser más certeros. Es el típico partido que si te pones por delante, hablamos de otra cosa. Es verdad que no hemos tenido acierto, estábamos haciendo las cosas bien porque los estábamos sometiendo. Hay minipartidos y ha habido tramos donde nos hemos equivocado", señala.

"Hemos demostrado que podemos atacar con cierto orden. A mí el equipo me parece que es otro porque va a por las cosas, aunque a veces hay que ir con criterio. Y si empatas en el 80 no puedes ir de la misma manera que si vas 0-1. Eso es lo que tenemos que mejorar, pero en ciertos aspectos el equipo es más dinámico y creo que en eso hemos dado un paso", apunta.

Lo malo para Jagoba Arrasate es que el equipo sigue siendo frágil defensivamente: "En la primera acción hay una mala presión empezando por los delanteros y luego es un error en cadena. Si de posicionamiento no estamos bien e intensos en la pérdida, tenemos jugadores en la última línea que por características van a sufrir. En la foto pueden salir ellos, pero el trabajo lo tienen que hacer los que estén por delante y nos ha faltado eso. Necesitamos más solidez defensiva”.

"Queríamos ganar para dar un salto cualitativo cuando vas 0-1 en el 79 el empate es un mal menor. Hace quince días éramos últimos no nos conformamos, pero sí le damos valor", afirma.

Arrasate no ha acabado los cambios y, cuando entró Llabrés, cambió de banda a Virgili: "Llabrés tiene capacidad para armar el disparo y centrar, mientras que Virgili jugando a pierna natural podía centrar. A pierna cambiada, el extremo catalán va para dentro y con pierna natural estira más el campo y creo que es lo mejor teniendo dos delanteros en el terreno de juego. En la última ventana estaba a punto de entrar a Abdón por Mateo Joseph porque el pivote por delante de los centrales era importante no tocarlo".