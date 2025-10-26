Ganas de más en el Real Mallorca

El horario del partido que disputarán Real Mallorca y UD Levante no acaba de convencer (14 horas/Movistar). Justo después se juega el Clásico entre Real Madrid y Barcelona, lo que hará que aquellos socios de corazón dividido prefieran quedarse en casa para no perderse un minuto. Y encima, la previsión meteorológica apunta a que la lluvia hará acto de presencia en Son Moix en la previa y durante el choque. Pese a todos los inconvenientes, que no son pocos, tanto el aficionado mallorquinista como el equipo que dirige Jagoba Arrasate quieren más.

La inesperada alegría que surgió tras el triunfo ante el Sevilla ha hecho que la semana en Son Bibiloni sea diferente. Trabajar con tres puntos en una temporada en la que la normalidad no ha sido eso ayuda en todos los sentidos. Y hoy, ante el Levante, quieren seguir experimentando la misma sensación con una victoria que permitiría coger aire respecto a las posiciones de descenso y tranquilidad en el trabajo tras muchas semanas de nervios.

Un mes después el Mallorca regresa a Son Moix y lo hace con Jan Virgili como gran reclamo. El gran partido del joven extremo catalán en Sevilla ha devuelto la ilusión y las ganas a muchos aficionados bermellones. Y por ello, además de por su desparpajo y calidad en la banda, estará en el once que presentará Arrasate –que recupera a Asano y Antonio Sánchez– para intentar llevarse los tres puntos.

Los once futbolistas que alinee el de Berriatua no distarán mucho de los que lo hicieron en el Sánchez Pizjuán. Johan Mojica, que fue suplente al venir prácticamente directamente de Colombia, recuperará su lugar en el costado izquierdo en detrimento de Mateu Jaume. El único interrogante será la banda derecha. Los dos goles de Mateo Joseph en el último compromiso liguero le sitúan en ventaja y la lógica invita a que Arrasate quiera darle continuidad.

Por su parte, después de perder en el Ciutat de València por 0-3 ante el Rayo Vallecano, el cuadro que dirige Julián Calero busca sacudirse el disgusto, confiado en sus números como visitante, el quinto mejor de la categoría con dos victorias y un empate.

Uno de los aspectos que debe mejorar el Levante es el rendimiento defensivo. Con 17 goles recibidos, es el segundo más goleado de Primera y solo ha sido capaz de dejar su portería a cero en dos jornadas hasta el momento. Calero cumple 55 años hoy y ya admitió que la mejor forma de celebrarlo sería con un triunfo ante el equipo balear.

El técnico madrileño podría contar con toda la plantilla al viajar a Palma el centrocampista Carlos Álvarez, aquejado de un esguince de tobillo que sufrió ante el Rayo, si bien ayer no ofreció la lista de convocados.

Un entrenamiento prepartido diferente

La equipación que lucirá el Mallorca hoy durante el entrenamiento previo al partido frente al Levante no será la habitual. Y es que, tal y como informó la entidad, los futbolistas bermellones lucirán una camiseta que es una reedición de la elástica que vistieron los «Hijos de Vallecas» en la temporada 1996-97, el año del ascenso a Primera División. Una zamarra que causó furor entre los aficionados este jueves, ya que en apenas pocas horas agotaron las 1.000 unidades existentes.