Son Moix quiere divertirse

Son Moix tiene ganas de divertirse. Y no es para menos. El 2025 del Mallorca ha sido terrorífico y la necesidad de pasarlo bien de los aficionados bermellones se ha ido incrementando con el paso de las semanas. Ahora, con la euforia todavía encima tras ganar al Sevilla con una remontada exprés, el mallorquinismo no quiere bajarse de la ola y espera que los de Jagoba Arrasate sepan darle continuidad a esos grandes minutos en el Sánchez Pizjuán mañana ante el Levante (14 horas / Movistar).

El choque ante el conjunto sevillano quizá fue la gran primera explosión de alegría del curso. A pesar de que ante el Alavés se consiguió ganar, el modo de hacerlo –con un juego nada brillante– y todo el runrún extradeportivo que rodeaba al equipo hizo que, más que celebrarse, se soltase un suspiro de alivio. Pero ante los de Matías Almeyda no fue así.

A pesar de que los de Arrasate fueron inferiores durante cerca de sesenta minutos, la reacción mostrada por el equipo tras empatar mediante Muriqi era lo que necesitaba el aficionado bermellón para recuperar la ilusión por esta plantilla.

A ello, por supuesto, también colaboró el excepcional encuentro que desarrolló Jan Virgili. La energía y el desparpajo que imbuyó al equipo tuvo el mismo efecto en los seguidores mallorquinistas, que cuentan las horas para disfrutar de su talento en directo.

Sin olvidar la presencia del ‘Clásico’ justo después del partido del Mallorca ante el Levante –algo que ayudará sin duda a reconocer a los socios más fieles en las gradas–, Son Moix tiene ganas también de volver a ver a los suyos. Y es que, tras jugar ante el Alavés el 27 de septiembre, casi se cumplirá un mes cuando vuelvan a hacerlo ante el conjunto blaugrana.

El conjunto bermellón, que recupera en principio a Asano (lesión) y a Antonio Sánchez (sanción), tiene en su mano sumar un triunfo –por primera vez sería el segundo seguido en 2025– que le permita coger aire y marcharse a los once puntos al paso por la jornada diez. Una puntuación que ayudaría a ver todo con otra perspectiva. Pero hay que lograrlo ante un combativo Levante y muy efectivo a domicilio. Perder, sin embargo, supondría volver al nerviosismo.