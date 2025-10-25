Jagoba Arrasate: "No podemos pensar que por ganar un partido se han solucionado nuestros problemas"

Semana mucho más tranquila que las anteriores en Son Moix tras la victoria tan necesaria lograda en Sevilla, aunque Jagoba Arrasate no quiere relajaciones. “Con ganas de darle continuidad a la victoria del otro día, nos daría ese impulso anímico y también en lo clasificatorio. No podemos pensar que por ganar un partido se han solucionado nuestros problemas, al revés. Tenemos que respetar mucho al Levante y acercarnos a nuestra mejor versión”, ha afirmado el entrenador del Mallorca en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo.

Enfrente estará el Levante de Julián Calero, al que el técnico bermellón ha alabado por su labor: "Están haciendo las cosas muy bien. Quieren tener la iniciativa y son muy valientes. Lo que mejor ha hecho Julían es saber que equipo tiene. Cuanto más lejos defiendan lejos del área mejor para ellos, cuanto más abastezcan a sus dos puntas, que están en un gran estado de forma, mejor para ellos también. Creo que se ha adaptado muy bien a Primera”.

Para la cita ante el conjunto valenciano, la gran noticia es el regreso a la convocatoria de Takuma Asano, que se lesionó contra el Alavés en el último partido que los bermellones jugaron en casa. Arrasate ha aclarado que el japonés “no está para salir de inicio”, aunque su vuelta supone una buena noticia, ya que se amplían las opciones disponibles en ataque. Los que siguen sin estar son Marash Kumbulla y Toni Lato.

“Es lo que quiere un entrenador, tener argumentos y gente con confianza. Tenemos a Muriqi en racha, los dos goles de Mateo nos vienen muy bien también. Ahora con Taku tenemos una alternativa más y eso es lo quiere un entrenador, romperse la cabeza”, ha declarado sobre las dudas de quien puede ocupar las posiciones de arriba.

Dos de los protagonistas de la comparecencia del entrenador han sido Jan Virgili y Mateo Joseph. que acapararon los focos en la victoria del Mallorca en Sevilla. “Sus dos últimas apariciones son muy ilusionantes. Pero tiene 19 años y es muy difícil tener regularidad en esa posición. Habrá días que nos enamore y otros que nos desquicie. Ojalá mañana nos pueda ayudar como el otro día. Nos puede ilusionar mucho, pero tiene 19 años y lo tenemos que poner en contexto por de donde viene y porque juega en una posición donde es muy difícil ser determinante todos los días”, ha afirmado Arrasate sobre el extremo catalán.

“Tiene unas condiciones muy buenas para ser alguien muy importante en el fútbol. Lo que más me gusta es que quiere trabajar, mejorar y que escucha. Cuando tienes todos esos ingredientes, lo normal es que luego con la receta salga un buen plato. Le vinieron muy bien los dos goles. Es un jugador cedido, será difícil mantenerlo si sigue con esta progresión. Pero nosotros ahora pensamos en sacarle el máximo rendimiento”, ha agregado sobre el canterano racinguista.

El técnico ha recalcado también la importancia de que su equipo pueda defender hacia adelante como sucedió en el Sánchez Pizjuán, donde dos de los tres goles llegaron de recuperaciones en campo contrario. “Es lo que más me gustó el otro día. Es lo que queremos y trabajaremos para que se de eso más veces”, ha manifestado.

De conseguir los tres puntos, sería la primera vez que el Mallorca logra dos triunfos seguidos en este 2025, aunque Jagoba insiste en que deben “pensar en lo que tienen que hacer para ganar”.

El choque ante los de Calero será justo antes del Clásico, que se disputa a las 16:15 horas. Jagoba, no obstante, asegura que el encuentro no le produce ningún interés y manda un mensaje a los mallorquinistas: “Si hemos ganado me va a dar igual. Yo he hecho la vista atrás y cuando era socio de la Real Sociedad, ir a Atocha era el acontecimiento de la semana. Y si estás un mes sin jugar en casa y vienes de ganar. Si eres muy del Mallorca, el Clásico te da igual. Tengo plena confianza en los que van a venir”

Será un partido, además, en el que Jagoba cumplirá 50 partidos al frente del banquillo bermellón. “Han pasado muy rápido y ha habido vaivenes. Empezó muy bien… se complicó un poquito. Orgulloso y ojalá poder cumplir muchos más”, ha concluido.