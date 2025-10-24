Precio y dónde comprar la camiseta retro del Mallorca 96-97

La camiseta retro del Mallorca 96-97, en la que el club rinde tributo al equipo que logró el ascenso a Primera División -categoría en la que el club permaneció 16 años y que permitió vivir a los aficionados bermellones su mejor época – ya está a la venta. Su lanzamiento, por parte de la entidad, ha despertado la nostalgia de los seguidores más veteranos y llama la atención, por su diseño, entre los jóvenes.

Esta prenda ha sido fabricada por Nike –proveedor actual del club–, aunque se comercializa bajo la marca propia RCDM. Con el lema ‘Hijos de Vallecas’, la camiseta evoca la equipación original suministrada por Tenth (que entre 1995 y 1997 vistió al Mallorca).

Precio y disponibilidad

El precio de esta edición limitada es de 59,99 euros y Los aficionados pueden adquirirla desde las 10:00 horas de este mismo jueves. Se adquirir tanto en una tienda física como por internet:

Tiendas oficiales físicas: Estadio Mallorca Son Moix y Cort.

físicas: Estadio Mallorca Son Moix y Cort. Tienda online: https://tienda.rcdmallorca.es/collections/retro-kit.

La producción es limitada y se venderá hasta agotar existencias, aunque el Real Mallorca no ha informado de cuántas tiene en stock.

Esta reedición limitada captura el espíritu de aquel equipo que el 29 de junio de 1997, en el estadio de Vallecas ante el Rayo Vallecano, logró el ascenso. Este domingo, a las 14:00 horas, los jugadores del primer equipo lucirán esta zamarra durante el calentamiento previo al partido contra el Levante en el Estadi Mallorca Son Moix.