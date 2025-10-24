Muriqi - Eyong: duelo de titanes

Muriqi y Etta Eyong quieren desempatar a goles este domingo (14 horas). Los dos delanteros llevan cinco tantos, están siendo muy importantes tanto para el Mallorca como para el Levante y desean marcar para llevarse los tres puntos. Acapararán los focos de Son Moix porque su olfato goleador está más acertado que nunca. Son los jugadores más determinantes de sus equipos. Serán un atractivo para el aficionado neutral y un dolor de muelas para el hincha rival. No son imprevisibles, pero sí muy díficiles de parar.

Muriqi está en uno de sus mejores momento desde que llegó al equipo bermellón. Ha silenciado las dudas de su renovación hasta 2029 a base de tantos y vuelve a ser el killer del área que ya fue en la temporada 22/23, apoyado por las genialidades de Kang In Lee. Ahora ha encontrado a Jan Virgili como su nuevo socio de lujo, que ya le ha dado dos asistencias.

La faceta ofensiva del Mallorca depende, casi exclusivamente, del kosovar. Hubo ciertas dudas de que después dos temporadas con siete goles subiera su rendimiento de cara a gol, y más tras ser expulsado en la primera jornada de Liga por una entrada con la plancha a Joan García.

Más allá de los interrogantes, se ha ido imponiendo en más de un registro y esa es una de las grandes alegrías de este inicio para los de Arrasate. El cabeceador lo dominaba. Anotó así contra el Real Madrid, Espanyol y Atlético a pases de Torre, Darder y Virgili, metió también de penalti y ante el Sevilla volvió a marcar con el pie tras un robo en campo rival, con un buen pase del extremo catalán. Esa es una de las mejores novedades en su catálogo porque se echaba de menos.

Muriqi ha firmado su mejor arranque liguero. En el ranking goleador solo lo superan Mbappé, con diez dianas y Julián Álvarez, con seis. Mientras que está empatado con Vinícius y Etta Eyong. El kosovar pelea con los mejores artilleros de España porque es imprescindible para Arrasate en la búsqueda del gol. De los diez tantos que lleva el Mallorca, cinco los ha anotado él.

El caso de Etta Eyong es diferente, pero su protagonismo está respaldado por un inicio liguero fulgurante. Comenzó vistiendo la camiseta del Villarreal, marcó en su debut y dio dos asistencias en la segunda y tercera jornada. En una maniobra inteligente del equipo castellonense lo vendió al Levante para conseguir un mayor beneficio en una operación muy compleja.

Aterrizó en el conjunto granota y se comprobó que su eficacia goleadora no fue flor de un día. Anotó en cuatro de sus seis primeros encuentros y dio un pase gol. Con 22 años, la fulgurante progesión del camerunés está sorprendiendo.

Muriqi y Etta Eyong son dos perfiles diferentes, pero similares al mismo tiempo. Ambos se imponen gracias a sus prodigiosas aptitudes físicas. Es muy difícil ganarle un duelo aéreo al kosovar, como también lo es vencer una carrera al camerunés.

Son rematadores. El mallorquinista destaca con los cabezazos y el levantinista más con los pies. Ambos proponen una solución rápido a sus equipos. El balcánico te baja un balón para contruir o aguantar la posesión, en cambio el africano, un balón al espacio lo puede convertir en oro. Lo que está claro es que su gen goleador está fuera de dudas. Lo mejor para el Mallorca es que Muriqi siga enrachado y Etta, con la mirilla desviada. Así, el equipo bermellón podrá dar por zanjado su mal inicio liguero y colocarse en una zona tranquila de la clasificación, que falta le hace.