El Mallorca lanza una camiseta retro para rememorar su ascenso en Vallecas

El Real Mallorca ha hecho un guiño a sus aficionados más antiguos en forma de homenaje al histórico equipo que logró el ascenso a Primera División en 1997, en Vallecas ante el Rayo, que abrió una época dorada para el club. Una camiseta retro para nostálgicos.

La zamarra ha sido fabricada por Nike, actual proveedor de Real Mallorca, aunque se comercializa a través de una marca que es propia del club, RCDM. Cabe recordar que en su momento el Mallorca diseñó y produjo sus propias camisetas a través de una firma propia, que se llamó Reial Mallorca (2003-2010). Esta camiseta a la que homenajea el club fue fabricada y comercializada por Tenth, empresa que fue el proveedor del equipo bermellón entre 1995 y 1997. Con el ascenso a Primera, se cambió a Kelme (1997-2000).

Este domingo, antes del encuentro frente al Levante en el Estadi Mallorca Son Moix (14:00), los jugadores del primer equipo realizarán el calentamiento con esta elástica. “Una reedición de la camiseta que vistieron los ‘Hijos de Vallecas’ en la temporada 1996-97, el año del ascenso a Primera División”, informa el club bermellón.

Carlitos y Pepe Gávez, el día del ascenso en 1997 / Diario de Mallorca

Precio

“Aquel 29 de junio de 1997, el RCD Mallorca conquistó Vallecas y encendió la mecha de una década irrepetible. La zurda de Jovan Stankovic y el gol de Carlitos abrieron el camino hacia la élite, dando inicio a una era marcada por títulos, finales y noches europeas que siguen grabadas en la memoria de toda la afición bermellona”, destaca en su comunicado.

La nueva camiseta ya está disponible: se ha puesto a la venta hoy, al precio de 59'99 euros, a las 10:00 horas en las tiendas oficiales (estadio y Cort) y también en la tienda online https://tienda.rcdmallorca.es/collections/retro-kit. Señalan desde el el Real Mallorca que “se trata de una edición limitada, disponible hasta agotar existencias, pensada para los aficionados que quieren revivir y llevar consigo el espíritu de aquellos años que marcaron el inicio de la época dorada del mallorquinismo”.

“Con este lanzamiento, el RCD Mallorca recupera una prenda icónica y con ella la pasión, la entrega y la ilusión de toda una generación que puso los cimientos del Mallorca que hoy seguimos disfrutando”, concluye el club en su comunicado.