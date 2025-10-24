Horario y dónde ver por televisión el Real Mallorca-Levante

Superada la euforia de vencer al Sevilla con una remontada exprés e inesperada, el Real Mallorca quiere seguir en lo alto de la ola este domingo ante el Levante para sumar su segundo triunfo consecutivo por primera vez en 2025 y alejarse de los puestos de descenso.

Para los de Jagoba Arrasate, esta sin duda ha sido una de las mejores semanas de la temporada. Vencer en un estadio tan complicado como el Sánchez Pizjuán ha llenado de optimismo a la plantilla, que cree que la visita del Levante este domingo a Son Moix es la oportunidad perfecta para despegar de los puestos de descenso y ganar una tranquilidad que no ha tenido durante meses.

Para este partido se espera que el de Berriatua pocos cambios en el once. Mojica volverá al once en detrimento de Mateu Jaume y falta por saber quién ocupará el puesto de extremo derecho.

Ante el Sevilla fue Llabrés, aunque el debut goleador de Mateo Joseph podría legar al cántabro a ocupar su lugar en el once. Asano, ya recuperado de su lesión, regresará en principio a la lista, al igual que Antonio, que ya ha cumplido sanción.

Por su parte, el Levante llega tras una fuerte derrota ante el Rayo Vallecano (0-3). Los de Calero, que han sumado siete de sus ocho puntos a domicilio, tienen marcado en rojo el choque ante los bermellones al tratarse de un encuentro ante un rival directo. Carlos Álvarez, que se lesionó ante los de Íñigo Pérez, está en la convocatoria, aunque tiene complicado salir de inicio.

El partido, correspondiente a la jornada 10, se disputará este domingo día 26 de octubre a partir de las 14 horas. Se podrá ver en directo a través de Movistar.