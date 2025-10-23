La opinión de Sebastià Adrover: Mejor dejar la paella para después del Mallorca-Levante

Una victoria, solo una, y la calma vuelve a reinar entre el mallorquinismo. Ganar al Sevilla fue importante por los tres puntos, por supuesto, pero también lo fue por cómo llegó, con una fabulosa reacción en la última media hora que evidencia que este grupo sabe hacer mejor las cosas de lo que había mostrado hasta ahora. El triunfo ante el Alavés no había dejado el mismo sabor de boca, por lo que necesitaba una alegría de este calibre para tener unos días de alivio.

El problema es que el balón sigue rodando y este domingo ante el Levante en Son Moix se presenta una gran oportunidad para recuperar una gran parte del terreno perdido desde agosto. El rival no asusta, y quizá ese es uno de sus mayores peligros. Lo que está claro es que se le han acabado las excusas a los de Arrasate.

Están obligados a regalar una buena tarde a sus aficionados, que se la merecen de una vez, y reforzar que el éxito del Pizjuán no fue un espejismo. Además, hay que reconocer que volver a ver a Virgili es un aliciente que invita a dejar la paella para después.