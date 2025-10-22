Mateo Joseph: "Esperemos que el partido del Sevilla sea un punto de inflexión para ir con todo contra el Levante"

Mateo Joseph es uno de los hombres del momento. Marcó dos goles en la victoria del Mallorca contra el Sevilla en cinco minutos después de entrar en el 60 sustituyendo a Javi Llabrés. Al delantero cántabro le ha costado anotar su primer gol con el equipo bermellón, pero ahora que ya lo ha hecho se ha quitado presión de encima. Joseph, que acaba de cumplir 22 años, ha repasado la actualidad del equipo con los medios del club.

El cántabro cree que la victoria contra el Sevilla puede marcar un antes y un después: "Esperemos que sea un punto de inflexión que nos sirva, en este partido contra el Levante, para ir con todo y con confianza. Yo creo que todo el equipo está muy contento con lo que se vivió contra el Sevilla". También añade que confía en prolongar las buenas sensaciones del equipo: ""Cuando las cosas no van tan bien, sabemos lo que cuesta volver a encaminarse. Entonces, ahora podemos usar esto (la victoria) para seguir y, con la confianza y los ánimos que tenemos, ir a por todas".

A pesar de que antes de lograr el triunfo en el Sánchez Pizjuán eran colistas, afirma que el esfuerzo diario era alto. "Muchas veces, dentro del fútbol, nos cuestionamos muchas cosas: qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien. Yo creo que llevamos unas semanas muy buenas de trabajo y yo soy un creyente de que cuando tú trabajas y te esfuerzas al máximo, acaba habiendo resultados. Se ha visto justamente esta semana", reconoce.

Consiguió su primer doblete y está muy satisfecho por ello: "Se siente muy bien, también porque se ve el trabajo reflejado. Me esfuerzo muchísimo e intento ser la mejor versión de mí cada día. Entonces, estoy muy contento por el equipo y por haber podido ayudarlo".

"Llevaba unas semanas en las que yo me estaba encontrando mejor. Un cambio de liga y de equipo lleva una adaptación y un proceso, y estoy con ganas de que esto sea también, como dijo el míster, el partido que todos usemos para tener más confianza", señala.

Algo muy destacado de la victoria fueron las imágenes de la celebración colectiva: "Yo creo que se vio la unión del equipo. A mí me encantó que todos estuviésemos tan unidos, incluso en los malos momentos lo hemos estado también. Estamos todos a una y vamos a seguir yendo así para seguir sumando. Estoy con muchas ganas de ver lo que puede hacer este equipo y yo creo que somos capaces de mucho".