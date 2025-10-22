Leo Román: "Nos faltaba mejorar el rendimiento individual de cada uno"

Leo Román es autocrítico con él y con sus compañeros. Cree que no estaban dando "el 100%" y que ahora se están acercando a la "mejor versión de cada uno". El portero del Mallorca ha atendido a los medios de comunicación en la tienda de Orange en un acto promocional del club y de LaLiga y ha asegurado que la victoria contra el Sevilla les sirve para "coger aire".

Con el triunfo del sábado, el equipo bermellón deja de ser colista y sale del descenso. "Se ven las cosas diferentes. Ya lo venía diciendo. Los equipos pasan por rachas. Nosotros tampoco estábamos teniendo fortuna y tampoco estábamos bien. Teníamos que mantenernos estables y confiar en el grupo, en el equipo, en la unión con la gente y saber que iban a venir tiempos mejores. Este resultado nos da un poco de aire, pero hay que hacerlo bueno en casa”, reconoce.

Su impresión personal en sus nueve partidos como titulares es autocrítico consigo y con el equipo. "Creo que como todo, hemos pasado por momentos, tanto yo como el equipo. Cada vez me estoy encontrando un poco mejor, adaptándome a la categoría, al equipo, a lo que pide el míster y creo que todos estamos yendo a mejor. Lo principal es el rendimiento individual de cada uno, que creo que eso nos estaba faltando mucho. Evidentemente, partiendo por mí y acabando por el último de los jugadores, que no estábamos dando el 100% y se ha visto reflejado en los resultados. Creo que poco a poco se está viendo la mejor versión de cada uno y eso nos va a acercar a conseguir más puntos", señala.

Esta temporada, el equipo ha encajado más goles que el año pasado y no hay una sola explicación. "Es un poco todo. La dinámica del equipo no estaba siendo buena. Estábamos pasando por un mal momento, pero es lo que vengo diciendo. Nos da mucho aire la victoria del otro día para encarar el siguiente con la mayor de las energías y lo más positivo posible. Los goles pueden ser momentos y confiamos en que todo va a ir a mejor, partiendo del rigor defensivo", asegura.

El equipo ha pasado a una defensa de cuatro en los últimos partidos y a Leo Román no le importa: "A mí me da igual. Lo que ponga el míster está bien. Él es el que manda, el que decide y el que sabe. Nosotros solo podemos adaptarnos a lo que él pide de la mejor forma posible.

Si consiguen ganar al Levante, enlazaían dos puntos llevándose los tres puntos. "Lo importante es el trabajo del día a día. Mantenernos juntos. Trabajar bien cada entrenamiento y salir a cada partido pensando que lo vamos a ganar y creo que eso nos acercará mucho más a ganar encuentros. Tenemos que sumar de tres, hacernos fuertes en casa y luego llevarnos puntos como el otro día, que es un campo difícil, y es importante llevarse botines de estos estadios para conseguir los objetivos", apunta.

Sobre la segunda parte ante el Sevilla con la que consiguieron remontar es optimista. "Creo que a pesar de haber sido un equipo más ofensivo el segundo tiempo, no concedimos muchas ocasiones. Eso es lo importante y es lo bueno que tiene este equipo. Hacemos buenas transiciones, defendemos bien y hay que mantener eso. Entonces, creo que también se veía una mejor versión del equipo en los últimos partidos durante periodos de tiempo. Es verdad que cortos, pero contra el Sevilla se vio bastante más tiempo y lo hemos sabido aprovechar", finaliza.