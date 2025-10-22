Javi Llabrés: "Necesitamos victorias y hacernos fuertes en casa"

Javi Llabrés fue titular por primera vez esta temporada contra el Sevilla. Jugó por la banda derecha y fue una de las consecuencias del cambio de sistema de Jagoba Arrasate, más ofensivo y atrevido. El futbolista mallorquín ha atendido a los medios de comunicación en la tienda de Orange en un acto promocional del club y de LaLiga y ha asegurado que el triunfo del sábado les da "mucha tranquilidad. Necesitábamos esta victoria y más fuera de casa, que nos da mucha confianza. Ahora afrontaremos el partido del Levante de otra manera y con otra energía”.

Se marchó después de sufrir unos golpes, pero está al 100% para el siguiente encuentro. También confesó que se fue doblemente contento por ser "titular" y por "sumar de tres".

Uno de los objetivos que tiene el Mallorca es darle continuidad a la victoria. "Hemos cambiado la idea, estamos apretando más arriba, intentando ser un equipo más agresivo, robando en campo contrario y debemos seguir con esta línea. La segunda parte se vio un cambio en el equipo, que fuimos más agresivos y así vinieron los goles", subraya.

El estado de ánimo del equipo ha mejorado, según Llabrés: "Guanyar fa riure. Da mucha confianza porque veníamos de resultados que no eran buenos y llevamos pocos puntos. Seguimos con un déficit todavía y hay que continuar con esta línea porque necesitamos victorias y hacernos fuertes en casa, que es lo importante".

El próximo partido contra el Levante será difícil. "Somos equipos que estamos empatados a puntos e intentaremos hacer un buen partido para conseguir los tres puntos", sobre su objetivo asegura que es "estar al servicio de lo que diga el míster. Todo el mundo quiere jugar y, si es de titular, mejor. Si no, intentar sumar los minutos que me den para ayudar al equipo”.