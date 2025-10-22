Jagoba Arrasate será el seleccionador de Euskadi en el amistoso contra Palestina

Jagoba Arrasate, entrenadordel Real Mallorca, será el técnico del combinado del País Vasco que el próximo 15 de noviembre, en el nuevo parón por selecciones, se enfrentará al de Palestina.

La Federación Vasca de Fútbol espera llenar San Mamés para este partido y superar los 35.500 espectadores que se congregaron frente a Uruguay en marzo de 2024, partido en el que Arrasate también dirigió a Euskadi. Las entradas se han puesto a 20,50 euros y en la FVF prevén que habrá más de 50.000 aficionados para presenciar este “duelo de la solidaridad y la paz”, organizado con la Federación Palestina de Fútbol y avalado por el Gobierno español para visibilizar el conflicto en Gaza y promover la convivencia. En el combinado palestino se espera la presencia del defensa vasco Yaser Hamad, jugador nacido y formado en el País Vasco.

Ya dirigió a Euskadi en 2024

En marzo de 2024, la Federación Vasca de Fútbol ya designó como seleccionador a Jagoba Arrasate para dirigir el amistoso contra Uruguay que se disputó en San Mamés. Euskadi logró un meritorio empate (1-1) ante el equipo de Marcelo Bielsa, con gol de Álvaro Djaló (ahora cedido por el Athletic al Al-Gharafa catarí.

Arrasate, que ya ha expresado en algunas ocasiones su “orgullo inmenso” por ser elegido como seleccionador de Euskadi, contará con un cuerpo técnico íntegramente vasco: Mikel Labaka como ayudante (ex-Real Sociedad), Imanol Etxeberria como entrenador de porteros, Jon Zubillaga como analista, Isusko Ortuzar y Asier Urkia como fisioterapeutas, Iban Urkiza como preparador físico y Xabi Valencia como médico.

El siguiente paso de la FVF y del propio técnco de Barriatua será elegir los jugadores que cormarán el combinado de Euskadi en una ventana FIFA en la que varios futbolistas vascos irán convocados con la selección española.