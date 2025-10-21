Jan Virgili enamora. Su primera titularidad contra el Sevilla el pasado sábado acaparó todos los focos junto a Mateo Joseph, que marcó dos goles, en la victoria bermellona por 1-3. El extremo catalán fue el único jugador del Mallorca que intentó algo diferente. Pidió el balón, se atrevió, regateó y desbordó. Se convirtió en la pesadilla de Carmona, el lateral derecho hispalense, y se lució en un escenario tan difícil como el Ramón Sánchez Pizjuán. No le tembló el pulso y los nervios no hicieron acto de presencia.

Jagoba Arrasate ahora va a jugar a otra cosa. El argumento ofensivo del equipo en las primeras jornadas se resumió en balones a Vedat Muriqi, en cambio, ahora tiene dos bazas: pelotas al kosovar y a Virgili. El jugador de 19 años ha caído de pie y ha contagiado su vitalidad y energía al resto de sus compañeros. En la banda izquierda tienen una nueva solución: un futbolista capaz de superar una línea con un regate, atraer a rivales y dar pases de gol.

Su aparición es una bendición. Los adversarios ya saben de lo que es capaz y lo vigilarán más, pero trae una buena consecuencia. Será más sencillo encontrar a compañeros desmarcados y libres de marca. A Virgili le han cogido la matrícula, aunque ahora las defensas tendrán que marcar, como mínimo, a dos jugadores muy encima: el catalán y Muriqi. Si tapan más a uno, el otro tendrá más espacio y anotar será un poco menos complicado. También será más fácil aparecer desde segunda línea.

Virgili y Muriqi se entienden. Sobre el terreno de juego han coincidido en 145 minutos y el extremo ya le ha dado dos pases de gol al delantero. Un centrador y un rematador. Algo tan sencillo que tendrá resultados más de una vez. El catalán es el asistente que necesitaba el equipo. Darder y Dani Rodríguez dieron trece entre los dos la temporada pasada, pero la ventaja de Virgili es que se puede convertir en algo habitual porque no necesita acciones de estrategia, sino que se genera él solo la posibilidad de generar ventaja.

Su atrevimiento y su eficacia hablan de lo diferencial que es sobre el terreno de juego. Según Sofascore, intentó nueve regates y consiguió seis. El segundo jugador que consiguió superar a más rivales durante el encuentro fue Ejuke con dos acciones acertadas. Desde la salida de Kang In Lee, el Mallorca no tenía un futbolista capaz de driblar y de levantar del asiento al público. Y eso es mucho. No es una cuestión de establecer un listón alto a Virgili en cada encuentro, sino de demostrar que su impacto en el conjunto bermellón ha sido inmediato. Algo que es muy difícil de conseguir. Por ejemplo, el surcoreano explotó en su segundo año.

Como es normal, todo es ilusión alrededor del joven futbolista. Ningún fichaje reciente tuvo tanta repercusión en sus primeros encuentros como él. Aunque será complicado que mantenga este nivel en su debut en el fútbol profesional. Cometió un error defensivo en el gol del Sevilla, siendo muy blando al tratar de tapar a un centrador y esa jugada, tras un mal no despeje de Maffeo, acabó en gol. Todo es ilusión a su alrededor y así debe ser en un futbolista que ha entrado por el ojo y que ha conseguido levantar al público de sus asientos. Un motivo de peso para comprar una entrada al estadio. Virgili enamora porque es un regalo para los espectadores.