Tres ausencias en el primer entrenamiento de la semana del Mallorca

El Mallorca ha arrancado este martes la semana de entrenamientos con la mente puesta en el Levante. Se mantienen las ausencias de Takuma Asano, Marash Kumbulla y también de Toni Lato, que se lesionó antes de viajar a Sevilla la semana pasada.

Es difícil que alguno de los tres futbolistas estén disponibles para el encuentro de este domingo. Este martes no han saltado al césped de Son Bibiloni junto al resto de sus compañeros, aunque el japonés es el que está más cerca de recuperarse y no está descartada su presencia en la convocatoria de esta semana.

Asano se lesionó en los isquiotibiales contra el Alavés el 27 de septiembre hace 24 días. La semana pasada hizo carrera continua y debería ser el primero que se reincorpore con sus compañeros, aunque no se quieren arriesgar con él, que desde que aterrizó en el Mallorca la temporada pasada tiene un historial preocupante de lesiones.

Este martes se cumple un mes de la lesión de Kumbulla contra el Atlético. Parece muy difícil que se le vea en poco tiempo en el terreno de juego porque fue quien sufrió el mayor percance en los isquiotibiales.

Por otra parte, Lato se lesionó antes del encuentro ante el Sevilla. El club informó horas después de dar la convocatoria que era baja de última hora por "molestías físicas". Se espera que próximamente esté disponible.