El Mallorca busca llenar Son Moix ante el Levante con una promoción para sus abonados

El club ofrece un 25% de descuento para los socios que compren dos entradas extra para dos amigos

El Mallorca ofrece un descuento a sus abonados para el partido ante el Levante.

El Mallorca ofrece un descuento a sus abonados para el partido ante el Levante. / RCD Mallorca

Sergi Fullana

El Mallorca quiere aprovechar el tirón de la victoria ante el Seviila en el Sánchez Pizjuán (1-3) para llenar Son Moix este domingo a las 14:00 horas frente al Levante. En busca de conseguir por primera vez dos victorias consecutivas este 2025 y con motivo de la fiesta de Halloween, el club ofrece un 25% de descuento a los abonados que inviten a dos amigos a acudir al estadio. Es decir, los socios tienen un 25% de descuento para comprar dos entradas extra para el encuentro ante los de Julíán Calero.

Los tickets más baratos que se ofrecen son en el Fondo Norte por 60 euros. Aplicando la promoción, el precio bajaría a 45. En el caso de los más caros, que se venden en la Tribuna Oeste por 100 euros, el coste descendería a 75.

Para aplicar el descuento, se tiene que introducir el número de abonado como código promocional tras haber seleccionado los asientos. La promoción no es acumulable a otras ofertas.

Después de la última entrada que hubo en Son Moix ante el Alavés, que fue la más pobre de la temporada (16.275 asistentes), el Mallorca busca el apoyo de su afición para lograr un triunfo ante el Levante que sería de vital importancia tras la remontada en Sevilla.

