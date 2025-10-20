Cumpleaños feliz para Mateo Joseph

Mateo Joseph (Santander, 2003) necesitaba una tarde como la que pasó en Sevilla, en la víspera de su 22 cumpleaños, para asentarse como uno de los hombres del momento en el Mallorca de Jagoba Arrasate. Con una aparición espectacular para darle la vuelta al encuentro en la segunda mitad, el talentoso ‘killer’ cedido por el Leeds United se estrenó con el conjunto bermellón de la mejor manera: doblete (72’, 77’) tras su entrada al campo en el 62’ para liderar la remontada y el primer triunfo de los suyos a domicilio en LaLiga (1-3).

El internacional con España Sub-21 firmó sus dos primeras dianas desde que llegara a la isla procedente del conjunto inglés el pasado verano. Dos goles de puro instinto, atacando el área y fusilando sin piedad, como el ‘killer’ que siempre ha sido. En Inglaterra, Joseph disputó 41 encuentros la pasada temporada en Championship, en el año del ascenso de los «Whites».

Después del encuentro, el delantero cántabro compareció ante los micrófonos de Movistar con una idea muy clara: «Lo primero de todo, es un triunfo importantísimo. El equipo lo necesitaba. Hemos jugado muy bien. Sabíamos lo difícil que era este partido y quiero dar las gracias a la afición, que ha estado muy bien. El técnico me ha pedido que ocupe el área cuando Mojica centre, que es justo lo que ha pasado en el segundo gol. Nos pide eso, que lleguemos al área porque así generamos cosas y así ha sucedido», dijo.

Y lo cumplió, pero partiendo desde la banda. A pesar de que su fichaje se realizó para darle competencia a Muriqi ante la salida de Larin, lo cierto es que por el momento apenas se le ha visto ocupando la posición clásica de ‘9’ y sí la de banda. El atacante tiene velocidad y potencia, dos cualidades que no abundan en la plantilla. Y, como se vio este sábado, cada vez se siente más cómodo.

En su primer gol, aprovechando la falta de vigilancia de Suazo, el delantero detectó el espacio que iba a generar, ya que tanto Marcao como Martínez iban a estar pendientes de él. Leyó muy bien el centro de Mojica y definió con un remate centrado pero potente.

En el segundo gol mostró su potencia. Ya con el envío en largo de Samu, empezó a correr desde el propio campo del Mallorca y, tras fallar Marcao en el despeje, se adelantó a todos para, en un toque, orientarse la pelota y con otro batir con un tiro cruzado a Vlachodimos.

Lo cierto es que la irrupción de Mateo llega en el momento ideal, pues el Mallorca llegaba en puestos de descenso a Sevilla y sin conocer la victoria fuera de casa. Gracias a la doble genialidad de Joseph, los de Arrasate miran con otros ojos hacia arriba y afrontan el próximo duelo en casa ante el Levante con ilusiones renovadas.

El debut anotador del delantero cántabro es la mejor noticia posible para un Mallorca en el que Muriqi (cinco dianas) había capitalizado el gol hasta el momento. Y es que el kosovar, quizá en su mejor momento de forma desde la temporada en la que anotó 15 goles, no puede ser el único que aporte en la faceta goleadora del equipo. Es más: Mateo Joseph, con su doblete en Sevilla, ya es el segundo máximo artillero de la plantilla por detrás. Con uno quedan Mateu Jaume (Celta), Samu Costa (Athletic Club) y Asano (Alavés).

Es cierto que el contexto del partido, con un Sevilla jugando a campo abierto y no cerrado en su área, fue propicio para él y lo aprovechó. Mateo Joseph, que ha hecho mucho para ganarse un sitio en el once en el próximo partido, tiene ahora el reto más complicado: darle continuidad a lo mostrado en el Sánchez Pizjuán. Al igual que Virgili, le ha dado aire fresco al Mallorca. Y que sigan.