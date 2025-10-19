Nordsjaelland, Madrid CFF y Barcelona brillan en la East Mallorca Girls Cup

La séptima edición de la East Mallorca Girls Cup ha coronado al FC Nordsjaelland, al Madrid Club de Fútbol Femenino y al FC Barcelona después de tres finales llenas de emoción. Los partidos decisivos han puesto el broche de oro a cuatro de días llenos de buen fútbol y goles en la comarca del Llevant, en lo que es uno de los mejores torneos internacionales de fútbol base femenino.

En categoría cadete, el FC Nordsjaelland de Dinamarca ha inscrito su nombre por primera vez en el palmarés del torneo tras remontar el gol inicial y superar en la final al Real Madrid (3-1). La MVP del torneo ha sido Caroline Porsjepen (FC Nordsjaelland), la máxima goleadora, Elena Parro (Real Madrid), la mejor portera Hagdalena Nowak (Diamonds) y el equipo más deportivo, el Stabaek.

En categoría infantil, el Madrid Club de Fútbol Femenino doblegó al FC Barcelona en una emocionante final (0-1). Las azulgrana, que no pudieron retener el trofeo, malograron además una pena máxima. La MVP del torneo ha sido Melisa Yasar (Hammarby Academy), la máxima goleadora, Yaniyah Mcbride (VJS Vantaa), la mejor portera Lucía Plaza (Atlético de Madrid) y el equipo más deportivo, el Sydney All Stars.

En la primera final de la jornada, correspondiente a la categoría alevín, no hubo sorpresa y el FC Barcelona revalidó el título con un contundente 6-0, sin dar opción a su rival, el FC Brommapojkarna de Suecia. La MVP del torneo ha sido Noa Jiménez (Madrid CFF), la máxima goleadora, Valentina García (FC Barcelona), la mejor portera, Sara Neto (Sporting de Portugal) y el equipo más deportivo, La Salle.