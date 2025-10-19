Fútbol
L'opinió de Ricard Pla del Sevilla-RCD Mallorca: La primera i sorprenent gran victòria de l’any
A la prèvia, Jagoba Arrasate demanava més fam, intensitat, concentració, que l’equip es rebel·là... I els jugadors ho feren a partir del minut seixanta-set —no abans—, amb el gol de l’empat de Muriqi. Estam contents per Arrasate. També és cert que els canvis introduïts pel tècnic basc foren determinants per aconseguir la primera i sorprenent victòria de l’any. Més d’un titular es va haver de canviar, vist el panorama que ens tornava deixar l’actuació dels mallorquinistes.
Una vegada més, haurem de recórrer al tòpic de la grandesa del futbol amb resultats com el del Sánchez Pizjuán. Un equip que fa tres setmanes va ser capaç de guanyar amb golejada al líder i, en canvi, no pot sumar els tres punts, que ja tenia mig assegurats, davant el coer de la classificació. Aquesta deu esser la “grandesa” del futbol: que qualsevol pot guanyar a qualsevol quan ningú no en feia comptes. Durant tota la segona part i amb el marcador a favor, el Sevilla va estar molt enfora de l’equip guanyador, i amb autoritat, que vérem davant el Barça.
El Mallorca, dirigit pel millor i més jove de l’equip, Jan Virgili, va ser capaç d’empatar i revertir un marcador que la majoria d’espectadors donaven gairebé per conclòs. El canvis de Mojica i Mateo Joseph injectaren una altra manera de jugar, i d’aquí el resultat més sorprenent de la jornada. El lateral i el davanter, substituts d’uns insubstancials Mateu Jaume i Javi Llabrés, donaren un aire nou a l’equip, hi posaren la intensitat que hi havia abocat el Sevilla a la primera part, i deixaren amb la boca badada l’afició sevillana.
A partir d’aquest resultat, és obvi que s’ha obert un altre horitzó per al Mallorca i ara haurem de recórrer a allò de “l’equip no era tant dolent i ara no és tant bo” com pugui semblar aquest resultat. El cert és que les dinàmiques canvien de manera capriciosa. Ara veurem si aquests tres punts serveixen per calmar l’ambient, l’entorn mallorquinista i sobretot el vestidor. La resposta, la tendrem la pròxima jornada amb la visita del Llevant.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pablo Maffeo acepta el reto de Jagoba Arrasate
- Cómo ver gratis el Real Sociedad-Real Mallorca
- El Real Mallorca está esperando a Pablo Torre
- Opinión: Hay miedo en el Mallorca a «zanjar» lo de Dani
- Este Mallorca es horroroso
- Jagoba Arrasate: 'Cuando vi lo de Dani se me hizo una bola en el estómago del dolor
- Jan Virgili y Son Moix: un amor a primera vista
- Son Moix también debe mejorar en las gradas