Los diez minutos de inspiración del Mallorca en el Sánchez Pizjuán

Del 66:35 al 76:43. Esos fueron los diez minutos y ocho segundos de inspiración del Mallorca que sirvieron para remontar al Sevilla y conseguir los tres primeros puntos de la temporada a domicilio. En ese tiempo se condensaron todas las ideas que Jagoba Arrasate lleva semanas explicando: presión alta, valentía, acierto y ganar. Suena a tópico, pero se cumplió y se venció.

Los bermellones fueron a por el empate. Perdían y se echaron hacia adelante. No era el mejor encuentro de nadie, aunque demostraron coraje y actitud. Con una presión alta, entre Martin Valjent y Samu Costa robaron el balón en el costado derecho, prácticamente en tres cuartos de campo. El esférico le cayó a Morlanes que vio a Virgili y, este encontró a Muriqi, que con un control y un zurdazo puso el empate.

Cinco minutos después, Mojica que había salido en el 60, recuperó el balón ante Januzaj. Combinó con Virgili, este se la devolvio y el colombiano puso un centro por bajo para que Mateo Joseph, que ganó la espalda al defensor, rematara para marcar su primer gol con el Mallorca. Todo lo que esperaba Arrasate con los cambios estaba saliendo a las mil maravillas.

Y lo mejor llegó después. Unos segundos después de la pausa por hidratación en el segundo tiempo, Marcao midió mal y Mateo Joseph se marchó en velocidad y batió al cancerbero para sentenciar la remontada, 1–3. Se acabó la inspiración de cara a portería, pero dejó una imagen ilusionante: por fin se vio sobre el terreno de juego lo que Arrasate quiere. Es la primera vez que el Mallorca anota tres goles en diez minutos fuera de casa para remontar un encuentro. Aunque ya hubo un precedente en el que los bermellones pasaron del 1–0 al 1–3. Fue el 24 de mayo de 2009 en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Superaron el tanto de Higuaín con goles de Arango, Cléber Santana y Alhasanne Keita.

Lo que queda claro es que los diez minutos de inspiración son una buena base para crecer en las próximas jornadas.