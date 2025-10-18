La opinión de Toni Ruiz del Sevilla-RCD Mallorca: El Mallorca despega en el Pizjuán

Arrasate lo dejó claro durante el parón liguero y en las horas previas al partido: quería que sus jugadores salieran concentrados desde el primer minuto. La primera prueba para comprobar si el mensaje había calado llegaba en el Sánchez Pizjuán, ante un Sevilla que venía de arrollar al Barcelona. Para cambiar la dinámica, el técnico rojillo apostó por un once con extremos —Virgili y Llabrés— y un doble pivote defensivo, dejando a Darder la responsabilidad creativa.

Las advertencias surtieron efecto... durante los primeros quince minutos. Después, un error colectivo en defensa permitió a los de Almeyda adelantarse en el marcador. Sin embargo, el Sevilla bajó el ritmo y el Mallorca comenzó a ganar confianza, especialmente con las internadas de Jan Virgili, que inquietaron a Vlachodimos.

Todo apuntaba a otra tarde de frustración, pero el descanso trajo consigo un cambio radical. El mensaje de Arrasate y los ajustes en el equipo surtieron efecto. Muriqi confirmó su gran momento de forma, Virgili demostró que es titular por méritos propios —no por simpatía— y Mateu Joseph dejó claro que tiene el gol entre ceja y ceja. De los nuevos, solo Pablo Torre sigue sin brillar como se esperaba, aunque esta vez no fue necesario.

La primera victoria fuera de Son Moix en seis meses impulsa al Mallorca en la clasificación y demuestra que esta plantilla tiene calidad suficiente para lograr la permanencia sin sobresaltos. Especialmente si todos están comprometidos, como el recuperado Maffeo. Ahora toca confirmar la tendencia ante el Levante, pero de los últimos nueve puntos, el equipo ha sumado seis. Y eso lo dice todo.