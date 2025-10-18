La opinión de Gabriel Forteza sobre el Sevilla-RCD Mallorca: Puntos de inflexión

Llegar como colista al campo de un equipo que viene de golear al líder no era de gran augurio para un Mallorca poco creíble en lo que va de campeonato. Pero el fútbol tiene estas cosas.

Vayamos por partes, porque la victoria no oculta esa pasividad defensiva marca de la casa que se repite, una vez más, en el gol del Sevilla. Eso ya parece único e intransferible.

Pero esta vez el equipo mallorquinista compensó el error de turno con el binomio Virgili-Muriqi que dio el primer gol y con la aparición de un delantero, Mateo Joseph, que con sus minutos estaba dando hasta ahora buena impresión y que esta vez lo rubricó con dos goles de calidad para establecer la victoria final, el primer triunfo fuera de casa.

Cuando nadie lo esperaba, este Mallorca errático y blando, ha conseguido un triunfo de prestigio que puede suponer un punto de inflexión o, mejor dicho, tres puntos de inflexión de cara a lo más inmediato.

El fútbol es de los futbolistas, y son ellos los que deciden lo que quieren (y que cada uno interprete lo que quiera), pero parte de la victoria en Sevilla hay que otorgársela al entrenador, Jagoba Arrasate, que vio lo que otros no ven a la hora de dar entrada a Mojica y Mateo Joseph.

Que cada uno tome nota de lo que deba, pero evidentemente ganar es bueno para todos y perder, solo para unos pocos. Próxima cita: el Levante en Son Moix, victoria de obligado cumplimiento.