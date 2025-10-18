Mateo Joseph: "Arrasate me ha pedido que ocupe el área cuando Mojica centre, que es justo lo que ha pasado en el segundo gol"

Mateo Joseph es el hombre del momento. Se ha estrenado con el Mallorca para marcar los dos goles de la primera victoria a domicilio del equipo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El delantero cántabro compareció ante los micrófonos de Movistar LaLiga con una idea muy clara: "Lo primero de todo, es un triunfo importantísimo. El equipo lo necesitaba. Hemos jugado muy bien. Sabíamos lo difícil que era este partido y quiero dar las gracias a la afición que ha estado muy bien".

Los cambios de Jagoba Arrasate le han cambiado la cara al equipo. Mojica y Joseph entraron en el minuto 60 cuando los bermellones perdían por 1-0 y, 16 minutos después, el Mallorca ya ganaba por 1-3. "El técnico me ha pedido que ocupe el área cuando Mojica centre, que es justo lo que ha pasado en el segundo gol. Nos pide eso, que lleguemos al área porque así generamos cosas y así ha sucedido. Así que bien", asegura.

Desde la primera pausa por hidratación, el cuadro palmesano mejoró durante el encuentro. "El equipo ha hecho un buen trabajo. Se ha notado cuando hemos entrado que el Sevilla estaba más cansado. Nosotros hemos llegado con mucha energía al tramo final del partido. Estamos muy contentos", afirma.

El próximo domingo tienen una buena oportunidad para conseguir, por primera vez esta temporada, dos victorias seguidas: "Esperamos a toda la afición contra el Levante en casa y sumar. Iremos con todo a por ello".