El Mallorca quiere pescar en la euforia del Sevilla

De nuevo, el Real Mallorca está obligado a rascar algo a domicilio si quiere dejar de cerrar la clasificación. Y otra vez, como en San Mamés, lo hace en un estadio que se le da especialmente mal. El conjunto bermellón se mide este mediodía al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán (14 horas/Movistar) con la ilusión y la necesidad de sumar para poder estrenar el casillero de puntos a domicilio. Los locales, por su parte, quieren dar continuidad a la magnífica imagen mostrada ante el Barcelona para seguir creciendo en la tabla a base de victorias.

Como ocurrió en octubre, el Mallorca ha tenido un largo parón de selecciones para repasar los errores que le han llevado a ocupar la última posición en Liga. Los errores individuales, al igual que los colectivos, están penalizando a una plantilla que no termina de mostrar una idea clara de juego. En defensa sigue sin mostrarse sólido durante todo el partido –cada error les está costando muy caro– y en ataque hasta el momento han dependido de la eficacia de Muriqi, ya que la aportación del resto en la faceta goleadora es cuanto menos escasa.

Con la vuelta de Jan Virgili del Mundial sub-20 con España, Jagoba Arrasate suma a la plantilla un perfil que es completamente diferente a lo que tiene a la hora de confeccionar el once. El joven extremo catalán, una de las pocas noticias positivas de esta temporada, tiene descaro, verticalidad y uno contra uno. Pero, por su edad y experiencia en la máxima categoría, mal se haría si se le carga toda la responsabilidad de buscar algo que el resto del equipo ha sido incapaz de ofrecer hasta la fecha.

Para este choque, Arrasate también recupera a Mascarell, aunque pierde a última hora a Toni Lato. El lateral valenciano, que apuntaba al once al llegar Mojica el jueves y solo entrenar ayer junto al resto de sus compañeros, se cayó de la convocatoria a causa de molestias musculares. Ello obligará al colombiano a forzar, ya que la opción de alinear desde un inicio a Salhi parece lejana. Otra alternativa sería situar a Maffeo en la izquierda y a Morey en la derecha, aunque con el técnico de Berriatua todavía no se ha dado.

En el centro del campo, la baja por sanción de Antonio y la recuperación de Mascarell no dejan muchas opciones a Arrasate. Samu Costa y Morlanes actuarán en el eje, con Darder y Pablo Torre.

El acompañante de Muriqi es la gran incógnita. Con Asano lesionado, el entrenador bermellón puede repetir con Marc Domènech, volver a dar una oportunidad a Mateo Joseph o incluir de inicio a Virgili.

Por su parte, el Sevilla, bajo la dirección de Almeyda, vive sus mejores momentos después de que las tres pasadas campañas haya competido en la zona baja de la clasificación en LaLiga con la preocupación de no meterse en los problemas del descenso.

Esa euforia actual es la que quiere aplacar Almeyda e intentará hacerlo por primera vez en un partido para el que los sevillistas solo tienen dos bajas por lesión, las del mediapunta Alfon González y el central francés Tanguy Nianzou, ambos en proceso de recuperación.

Las altas temperaturas marcarán el choque

Pese a que el partido entre Sevilla y Mallorca se va a jugar pasado mediados de octubre, lo cierto es que el calor apretará, y de lo lindo, en el Sánchez-Pizjuán a la hora del partido (14 horas). Según las previsiones, durante el transcurso del choque el termómetro alcanzará los 32-34 grados. Una alta temperatura que, sin duda, influirá en el desarrollo del encuentro. En principio, habrá dos pausas de hidratación, una en cada mitad, para que los jugadores puedan beber.