Jagoba Arrasate: "Es una victoria, pero puede ser la victoria"

Jagoba Arrasate ya no respira aliviado. Hoy ha comparecido el entrenador del Mallorca en rueda de prensa con otra emoción: alegría. Esta remontada contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (1-3) en diez minutos y ocho segundos puede marcar un punto de inflexión para los bermellones que han dejado de ser los colistas y cuentan con muchos números de salir del descenso. "En la primera parte han pasado pocas cosas, pero hemos ido por detrás. El gol del empate nos ha dado mucho aire y a partir de allí me ha encantado el equipo. Ha buscado el segundo y el tercer gol. Ha terminado en campo rival apretando arriba. Es el equipo que queremos y hoy por suerte ha podido ser. También ha sido importante la actitud de la gente que ha salido del banquillo. Sabemos que es una victoria, pero puede ser la victoria", asegura.

"Hablamos de volver al kilómetro cero y, cuando peor pintaban las cosas, hemos tenido el acierto del gol de Muriqi. A partir de allí hemos estado muy bien. Esa deber ser la línea. Defender hacia adelante, buscar campo rival. Ser verticales que hoy le hemos sido. Es lo que queremos y a ver si le podemos dar continuidad", cuenta.

A pesar del triunfo, Arrasate ha rebajado la euforia: "Tenemos ocho puntos, menos de uno por partido, puede ser la victoria por la forma de conseguirla. Y de creer en la idea y potenciarla. Si eganchamos esto con la semana que viene sería un paso de gigante. Nos pondríamos en una situación más normal viendo el inicio que hemos tenido".

Después del descanso, el encuentro cambió. El de Berriatua atribuye a las ganas de los jugadores una de las causas de la remontada. "Pasaban pocas cosas, pero no estábamos bien. Había que generar más e ir a por ellas porque estábamos perdiendo y últimos al descanso. El equipo siempre cree y siempre tiene buena actitud para ir por las cosas y lo ha demostrado hoy. Estoy contento por los jugadores que se lo merecen y han hecho un gran partido", afirma.

La pausa de hidratación fue otro momento clave: "Les dije que teníamos que tener en mente lo de San Mamés y seguir apretando arriba. El Sevilla es muy valiente, creo que con los cambios se han desorganizado. Después del 1-2 lo hemos administrado muy bien".

"Es una victoria de equipo. Lo del segundo tiempo es lo que queremos. Todos estaremos de acuerdo. El camino está marcado y tenemos que seguir por ahí sabiendo que cada partido tiene un matiz y cada rival es diferente. Fue un alivio el triunfo ante el Alavés y hoy es un paso para adelante. Sales del último puesto y ahora hay que enganchar con el siguiente para dar un paso de gigante”, reconoce.

Jagoba Arrasate se alegra por los dos goles de Mateo Joseph porque "trabaja muy bien. Estamos muy contentos por él". Y sobre Virgili se ha deshecho en elogios: "Es un desequilibrante puro. La idea era quitarlo, pero Muriqi no podía seguir porque estaba cansado. No tenemos un jugador de ese perfil y lo necesitamos como agua de mayo".

"Me gustaría darle continuidad a esto. Sabiendo que no es fácil. Si vamos por este camino tendremos más alegrías que penas. Hoy estoy contento porque es el equipo que quiero ver. Llegaremos a buena hora a Mallorca y alguna cerveza caerá viendo el Atlético-Osasuna", cierra el técnico.