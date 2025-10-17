Un nuevo día clave para el Mallorca en el Sánchez Pizjuán

El Sánchez Pizjuán, por caprichos del calendario, se está convirtiendo en un estadio importante para el Real Mallorca. Mañana (14 horas/Movistar), el conjunto bermellón, colista y sin puntuar esta temporada a domicilio, buscará traer algo de vuelta a la isla que sirva para resucitar y abandonar los puestos de descenso. Un partido ante el Sevilla que, en caso de resultado positivo, puede significar un punto de inflexión. Como también lo fue en la temporada 2021/22. Un empate que en el momento supo a poco, pero que fue el inicio de una permanencia que parecía casi imposible.

Los de Jagoba Arrasate han tenido de nuevo dos largas semanas para reflexionar y corregir lo que han estado haciendo mal esta temporada. La falta de una idea de juego clara, unida a los errores individuales y colectivos, ha llevado a los bermellones a uno de sus peores inicios en el campeonato y a vivir prácticamente las ocho jornadas de Liga en puestos de descenso.

Tanto el técnico de Berriatua como los futbolistas son conscientes de que solo con Son Moix no va a bastar en un año en el que, a excepción de los tres grandes, la clase media de la Liga se ha igualado.

Y es por ello que el choque en el Sánchez Pizjuán, el segundo a domicilio consecutivo tras San Mamés, está marcado en rojo porque la reacción del equipo no puede esperar. Que el inicio del calendario del Mallorca no ha sido el más amable es cierto, pero a mitad de octubre es una cantinela que no puede seguir defendiéndose.

Y como sucediese en la temporada 2021/22, el feudo del Sevilla tiene la llave para ser el punto de inflexión que necesitan los de Jagoba Arrasate. Aquel curso, el Mallorca llegó al partido con un pie y medio en Segunda. La humillante derrota ante el Granada (2-6) en la jornada anterior dejó muy tocada a la plantilla –entrenada por Javier Aguirre– y a la afición. Pero en aquel encuentro, con una actuación estelar de Manolo Reina, especialmente con una gran parada a En-Nesyri en los minutos finales, se sumó un punto que revivió al equipo y que acabó con una permanencia en la última jornada tras vencer a Rayo Vallecano y Osasuna.

Un campo nada favorable

Ese espíritu es el que buscará recuperar el Mallorca mañana, pese a medirse contra un Sevilla con la moral por las nubes tras derrotar al Barcelona y tratarse de un estadio que no se le ha dado especialmente bien. De hecho, hay que remontarse a la temporada 2010/11 para ver un triunfo de los bermellones en Liga –venció por 1-2 con goles del Pereira y de Pierre Webó–. En Primera División, ha jugado 29 veces como visitante en el Sánchez Pizjuán, con un saldo de cinco victorias, ocho empates y dieciséis derrotas.