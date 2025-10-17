Jagoba Arrasate: "Necesitamos de partida entrar mejor en los partidos"

Jagoba Arrasate ha mandado esta mañana un mensaje claro: para que el Mallorca empiece a sumar y revierta esta dinámica, es primordial empezar mejor los partidos. Los bermellones visitan este sábado a las 14:00 horas al Sevilla, un rival que viene en un gran estado de forma.

“Jugamos en un campo complicado ante un rival que está muy bien. Necesitamos ya de partida entrar mejor en los partidos. En San Mamés, Anoeta, Cornellà… no hemos entrado bien y lo hemos pagado caro y lo tenemos que mejorar”, ha declarado el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro.

El equipo ha estado dos semanas siendo colista tras la derrota en San Mamés y el parón de selecciones, un tiempo que se le ha hecho “largo” al de Berriatua. “Cuando estás en esta situación quieres competir y sumar lo antes posible”, ha comentado.

Sobre el conjunto andaluz, Jagoba considera que es “muy meritorio” el trabajo que está realizando su entrenador, Matías Almeyda. “Es un equipo muy valiente y muy ganador en los duelos. Tienen una forma peculiar de defender. Están en su mejor momento, vienen de ganar con solvencia al Barcelona. Sabemos lo que tenemos enfrente, pero lo que tenemos que hacer es poner el listón muy alto del Mallorca. Si lo ponemos alto, al Sevilla le va a costar, si lo bajamos pasará lo que está pasando fuera de casa”, ha puntualizado.

El técnico ha asegurado que ve a sus jugadores “muy concienciados y responsabilizados de que este tramo es muy importante”. “Es el momento de dar un paso al frente. Me gustaría ver el equipo del segundo tiempo de San Mamés. No podemos entrar como hemos entrado en los últimos partidos. Tenemos que entrar con otra intensidad y otra concentración, y a partir de ahí ir creciendo y ser un equipo reconocible”, ha recalcado.

Para la cita ante los hispalenses, se produce el esperado regreso de Jan Virgili, que quedó eliminado de los cuartos de final del Mundial sub-20 con España, marcando un gol en aquel choque. “Para él ha sido una experiencia muy grande, le ha hecho mejor futbolista. Cuando haces goles, asistencias… vienes con más confianza. Tenemos que aprovechar para que haga todo eso con el Mallorca”, ha manifestado Arrasate sobre el extremo catalán.

Otro que vuelve a la convocatoria es Omar Mascarell, que cayó lesionado en el encuentro de la jornada 6 ante la Real Sociedad. Los que siguen sin entrar son Takuma Asano y Marash Kumbulla, aunque el técnico ha confirmado que “ya están haciendo trabajo de campo” y espera “tenerlos pronto con el grupo”. Tampoco estará Antonio Sánchez, que fue expulsado por doble amarilla ante el Athletic.

Acerca de los jugadores que fueron con sus selecciones, Jagoba cuenta con la duda de Johan Mojica, que regresó este jueves de Colombia. “Está disponible, pero veremos en qué porcentaje está. Muriqi vino encantado porque ganar a Suecia es una gran noticia para ellos, hizo un gran partido”, ha expresado.

Para revertir esta situación y salir del fondo de la tabla, el vasco considera que se debe mejorar en ciertos aspectos, que son pequeños pero importantes: “Nos faltan detalles, que están cayendo en contra y que pueden caer a favor. Pero para eso necesitamos un poco más de hambre, intensidad, rebeldía, concentración… un poco más de todo. Los resultados han sido todos ajustados quitando el primero, que fue como fue. Se ve que estamos en el partido, pero no es suficiente. Nos faltan esas pequeñas cosas para que la balanza caiga a nuestro favor”, ha concluido el entrenador bermellón.