Sevilla FC - RCD Mallorca: fecha, horario y dónde ver por televisión

Superado el segundo parón por compromisos internacionales de la temporada, el Real Mallorca regresa a la rutina doméstica en Liga con la siempre complicada visita al Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla. Los de Jagoba Arrasate, que recuperan a Jan Virgili tras regresar del Mundial sub-20, esperan conseguir los primeros puntos a domicilio de la temporada ante un rival en muy buena forma.

Precisamente la vuelta del joven extremo catalán es una de las mejores noticias que ha recibido el equipo en las últimas semanas. Su decisivo papel ante el Atlético de Madrid, con una asistencia a Muriqi y 15 minutos que hicieron enloquecer a Son Moix, invitan al optimismo en una plantilla en la que se echan mucho de menos perfiles diferentes.

Para este choque, Arrasate contará con toda su plantilla a excepción de Kumbulla y Asano, que continúan con sus procesos de recuperación. Omar Mascarell, lesionado ante la Real Sociedad, formará parte de la convocatoria salvo sorpresa de última hora.

Por su parte, el Sevilla llega con la moral tras las nubes tras golear al FC Barcelona en uno de los mejores partidos vistos en el Sánchez Pizjuán en los últimos tiempos. El conjunto dirigido por Matías Almeyda parece haber encontrado su estilo de juego y lo están explotando. Además, buscarán el triunfo ante los bermellones para sumar su segunda victoria consecutiva en casa.

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el RCD Mallorca de Jagoba Arrasate, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 18 de octubre a las 14 horas y será retransmitido por Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.