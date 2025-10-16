La cuenta pendiente del Mallorca

El Mallorca tiene que reaccionar a domicilio. Ha perdido sus primeras cuatro salidas y, junto a Osasuna, son los únicos equipos de la Liga que han regresado de vacío de todas sus visitas. Los bermellones perdieron contra el Real Madrid 2-1; ante el Espanyol, 3-2; frente a la Real Sociedad, 1-0 y en campo del Athletic, 2-1. Fueron resultados ajustados, pero salvo en el Santiago Bernabéu en el resto de los desplazamientos dejó un regusto amargo por las formas en que se cayó porque puntuar estuvo al alcance de la mano. Este sábado tienen una oportunidad ante el Sevilla para sumar, por primera vez esta temporada, lejos de Son Moix (14 horas, Movistar).

El mal rendimiento como visitante parecía una asignatura superada para el cuadro palmesano. Una de las tareas que se le encomendaron a Jagoba Arrasate, y que logró con creces el curso pasado, fue mejorar el rendimiento del equipo lejos de Son Moix. Sumó 21 puntos en 19 jornadas, unas cifras que el Mallorca no lograba en Primera División desde la temporada 2007/08. Pero este año se le están atragantando los desplazamientos con cuatro derrotas seguidas, unos números muy diferentes a las tres victorias que cosechó en sus primeras cuatro salidas en la 24/25, donde perdió ante Osasuna 1-0 y ganó contra Leganés 0-1, Betis 1-2 y Valladolid 1-2.

Es cierto que el calendario ha sido más complicado que el del curso pasado, pero en las mismas salidas que en este inicio de Liga la temporada anterior sumó cuatro puntos. Lograr un año tranquilo pasa por no depender siempre de los resultados de casa. Los siguientes encuentros lejos de Son Moix siguen siendo difíciles: Sevilla, Betis y Villarreal. La primera salida que teóricamente es más asequible no se producirá hasta el fin de semana del 7 de diciembre contra el Real Oviedo, pero el cuadro palmesano no puede esperar tanto para puntuar porque, si no, cada partido en casa tendría que ganar para no escaparse del tren de la salvación.

En las últimas cinco temporadas en Primera División, el Mallorca nunca había llegado al quinto desplazamiento sin conseguir sumar al menos una victoria. En la 21/22 logró una victoria; en la 22/23, como en la 23/24, consiguió cuatro puntos; y el curso pasado, nueve. Es el peor arranque liguero a domicilio desde el último descenso a Segunda División cuando, con Vicente Moreno a los mandos, se logró el primer punto el 15 de diciembre de 2019 al empatar a dos contra el Celta de Vigo. La única victoria como visitante aquella temporada fue ante el Eibar por 1-2 en la última jornada liguera antes del parón por el COVID.

También es el peor inicio como visitante para Jagoba Arrasate. Ni con la Real Sociedad, ni Osasuna había tardado tanto en sumar sus primeros puntos lejos de su feudo en Primera División.

Conseguir las primeras unidades a domicilio es una de las llaves para demostrar que el técnico de Berriatua da, otra vez, con la tecla para que su equipo eleve el rendimiento como ya hizo el año pasado. Será complicado, pero debe servir como una motivación extra para lograr buenos resultados.