El Mallorca jugarán cinco partidos en 22 días

El Mallorca jugará cinco partidos en 22 días. Cuatro de Liga y uno de la Copa del Rey. No serán definitorios, pero sí determinantes para adelantar cómo será la temporada: sufridora o relativamente tranquila. Las salidas son complicadas, aunque a los pupilos de Jagoba Arrasate ya les fue bien el curso pasado visitar Sevilla. Salieron de allí con cuatro puntos. Una victoria en campo del Betis con un gol en el tiempo de descuento del exbermellón Valery y un empate del Pizjuán con el primer tanto de Martin Valjent en Primera División. Los encuentros en casa, sobre el papel, son menos exigentes ante el Levante y el Getafe.

El equipo bermellón es colista. Está a solo un punto de salir de la zona de descenso después de conseguir cinco unidades en ocho jornadas. Su situación en la clasificación alerta, pero todavía más las sensaciones en el juego. Salvo contra el Barcelona, compitió en todos los resultados, aunque fue insuficiente para dar una buena imagen. En este nuevo periodo entre parones internacionales debe dar un paso al frente, empezando contra el Sevilla este sábado (14 horas, Movistar). Los hispalenses llegan con la moral por las nubes tras golear al Barcelona-4-1-, en el último encuentro de Liga. Será difícil puntuar, aunque con este tipo de salidas los pupilos de Arrasate deben comenzar a sumar para no autopresionarse, aceptando que cada encuentro en casa será una final.

Tras jugar contra los andaluces, el Mallorca se mide al Levante en Son Moix. Los granotas son el primer rival recién ascendido contra los que los palmesanos se enfrentarán. Es un encuentro marcado en rojo para intentar escapar del descenso o, si se puntúa en Sevilla, coger aire y confianza. La victoria es innegociable porque si no, podrían comenzar los primeros nervios serios.

Sin prácticamente descanso, harán las maletas a Cataluña para enfrentarse al Atlètic Sant Just en la primera ronda de la Copa Rey. Seguramente no jugarán en su estadio y disputarán el encuentro en el campo del Hospitalet, que está en mejores condiciones. Todo lo que no sea un triunfo tranquilo para el Mallorca sería una sorpresa.

Los bermellones acabarán la semana en La Cartuja, el estadio de la final de la Copa del KO en 2024, contra el Betis, que está reformando su estadio. Los de Arrasate deben aprovechar el Tourmalet del equipo de Pellegrini, que en 22 días jugarán siete partidos. El año pasado consiguieron la victoria en el Benito Villamarín-1-2-, con un gol de Valery en el descuento.

Siete días después, jugarán contra el Getafe antes del tercer parón internacional de la temporada. El resultado confirmará si los de Arrasate reaccionan en estas cuatro semanas que tienen por delante o, sin embargo, continúan igual. Lo que está claro es que ahora es el momento del año que definirá cuál será el futuro del curso: sufrimiento o tranquilidad.