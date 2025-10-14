Fútbol | RCD Mallorca
Jan Virgili: "Tenemos que ir a por todas a Sevilla"
El extremo catalán del Mallorca ha regresado esta semana a Son Bibiloni después de jugar el Mundial Sub-20 en Chile y perderse tres encuentros de Liga
En su último encuentro contra el Atlético de Madrid agitó el encuentro y fue determinante para conseguir el empate
Jan Virgili ya está aquí. Es el refuerzo necesario para el Mallorca este fin de año, después de perderse tres partidos por el Mundial Sub-20, donde fue una de las figuras de la selección española. Jagoba Arrasate, que no tiene extremos disponibles, y la afición bermellona lo echaban mucho de menos. Sus últimos minutos contra el Atlético de Madrid agitaron el encuentro y fue uno de los protagonistas del empate a uno en Son Moix. Esta semana ha regresado de Chile y se ha reincorporado junto a sus compañeros en Son Bibiloni, unos días antes del encuentro del sábado contra el Sevilla: "Tenemos que ir a por todas y confiar en nosotros, que tenemos un gran equipo. Ya puede venir cualquiera que le plantaremos cara".
Virgili ha disfrutado de su experiencia en el Mundial Sub-20, a pesar de caer en cuartos de final contra Colombia. "Ha sido increíble. Cualquier niño querría jugarlo. Estoy bastante satisfecho. He podido ayudar al equipo en lo que he podido y sobre todo ahora estoy con muchísimas de hacer lo mismo en el Mallorca", señala.
El extremo catalán ha tenido un papel importante, que le ha servido para coger rodaje: "He tenido muchos minutos, que me han dado confianza, a pesar de que ya me fui con bastante después del partido contra el Atlético de Madrid, me ha ido muy bien".
Ha regresado este martes a los entrenamientos en Son Bibiloni: "Me ha gustado mucho volver a ver los compañeros y charlar con ellos un rato. Hemos hablado un poco de cómo ha ido el Mundial y de cómo está el ambiente por aquí, por Mallorca. Hemos hablado entre todos de que tenemos que estar a tope, que viene un tramo importante de la liga y que tenemos que sacar puntos". Virgili también tiene "ganas" de coger un poco en la isla "que sea como mi casa y, sobre todo, volver a jugar en Son Moix, que me parece espectacular".
Sobre Jagoba Arrasate, está muy agradecido: "Desde el primer día me recibió muy bien. De hecho, estoy aquí gracias a él, que era quien me quería y el que me tiene la confianza, y estoy con muchas ganas de devolvérsela".
Hace dos años estaba jugando en el Juvenil Nacional del Nàstic de Tarragona y ahora está en Primera División: "Ha ido todo muy rápido, pero lo estoy llevando con mucha naturalidad. Sobre todo, no quiero perder la humildad, porque sin humildad no se va a ningún lugar, y seguir adelante siempre".
