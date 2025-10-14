Jan Virgili: "Tenemos que ir a por todas a Sevilla"

Jan Virgili ya está aquí. Es el refuerzo necesario para el Mallorca este fin de año, después de perderse tres partidos por el Mundial Sub-20, donde fue una de las figuras de la selección española. Jagoba Arrasate, que no tiene extremos disponibles, y la afición bermellona lo echaban mucho de menos. Sus últimos minutos contra el Atlético de Madrid agitaron el encuentro y fue uno de los protagonistas del empate a uno en Son Moix. Esta semana ha regresado de Chile y se ha reincorporado junto a sus compañeros en Son Bibiloni, unos días antes del encuentro del sábado contra el Sevilla: "Tenemos que ir a por todas y confiar en nosotros, que tenemos un gran equipo. Ya puede venir cualquiera que le plantaremos cara".

Virgili ha disfrutado de su experiencia en el Mundial Sub-20, a pesar de caer en cuartos de final contra Colombia. "Ha sido increíble. Cualquier niño querría jugarlo. Estoy bastante satisfecho. He podido ayudar al equipo en lo que he podido y sobre todo ahora estoy con muchísimas de hacer lo mismo en el Mallorca", señala.

El extremo catalán ha tenido un papel importante, que le ha servido para coger rodaje: "He tenido muchos minutos, que me han dado confianza, a pesar de que ya me fui con bastante después del partido contra el Atlético de Madrid, me ha ido muy bien".

Ha regresado este martes a los entrenamientos en Son Bibiloni: "Me ha gustado mucho volver a ver los compañeros y charlar con ellos un rato. Hemos hablado un poco de cómo ha ido el Mundial y de cómo está el ambiente por aquí, por Mallorca. Hemos hablado entre todos de que tenemos que estar a tope, que viene un tramo importante de la liga y que tenemos que sacar puntos". Virgili también tiene "ganas" de coger un poco en la isla "que sea como mi casa y, sobre todo, volver a jugar en Son Moix, que me parece espectacular".

Sobre Jagoba Arrasate, está muy agradecido: "Desde el primer día me recibió muy bien. De hecho, estoy aquí gracias a él, que era quien me quería y el que me tiene la confianza, y estoy con muchas ganas de devolvérsela".

Hace dos años estaba jugando en el Juvenil Nacional del Nàstic de Tarragona y ahora está en Primera División: "Ha ido todo muy rápido, pero lo estoy llevando con mucha naturalidad. Sobre todo, no quiero perder la humildad, porque sin humildad no se va a ningún lugar, y seguir adelante siempre".