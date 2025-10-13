Antonio Raíllo: «¿Hacer la cama a Arrasate? Para nada, no lo concibo»

¿Duele ver al Real Mallorca colista de Primera?

Sí. No es una situación que estemos acostumbrados a vivir. Sí pelear en la parte de media tabla, pero estar último es algo que no había vivido en mi carrera. Claro que duele.

¿Qué le ocurre a este Mallorca?

Son muchos factores. El rendimiento individual, el colectivo o un calendario complicado. Ha sido de los más difíciles de toda la competición, pero me quedo con lo primero. A lo mejor no estamos en nuestro mejor momento y eso genera frustración. Cuando ves que las cosas no salen intentas buscar más soluciones de las que en realidad hay. Seguramente sea un proceso más sencillo en el que tengas que empezar desde lo básico y ganar confianza.

¿A qué se refiere con frustración?

Hay muchos jugadores que somos muy partícipes de esto. Que nos duele un montón, consideramos el club como algo muy familiar y como algo único que en el mundo del fútbol no existe, ese concepto de familia dentro del vestuario. Cuando las cosas no salen bien duele más.

Las desconexiones le están costando caras al equipo.

No diría desconexión. Nosotros no queremos perder ni dar una mala imagen. Somos los primeros conscientes de la situación que tenemos y que queremos ganar. Somos muy competitivos y trabajadores. Seguramente, con los datos en la mano, saldrá que somos un equipo que corre mucho. ¿Que la frustración hace que no corras de manera organizada? Probablemente. Creo que nos afecta ver que no nos están saliendo las cosas o ver que no mantienes tu esencia.

Real Sociedad, Girona, Celta, Valencia… Los acompañantes ahí abajo no son los habituales.

Es fútbol y no se sabe. Hoy en día todos los equipos son muy competitivos.

Los problemas defensivos son obvios. Este Mallorca ha encajado más del doble de goles que el del curso anterior.

Muchas veces cuando te meten pocos goles parece que los centrales o la línea defensiva es muy buena y la realidad es que no es así. Todos como un bloque hacen la faena colectiva. Si a ti te meten 40 balones al área o te generan muchas jugadas de superioridad entre tres cuartos de campo la línea defensiva sufre. Hay muchos duelos y la probabilidad de perder es mucho más alta.

Antonio Raíllo, durante la entrevista en Son Bibiloni. / Manu Mielniezuk

¿Y cuál es la solución?

Nos tenemos que hacer fuertes de manera grupal. Y no decir que somos muy buenos cuando encajamos poco ni muy malos cuando encajamos mucho.

¿Cómo se ve a sí mismo en el campo?

Creo que como todo el equipo. Si el equipo no rinde tienes la sensación de que eres peor y si el equipo rinde de que eres mejor. El año pasado, en la primera vuelta, todo el que entraba lo hacía bien, metía goles… Se decía que en la plantilla había 25 jugadores para elegir. Y ahora parece que solo hay 5, 6 o 7. Hay que limpiar la cabeza, hay que ser un grupo que luche todos a una y volver a lo básico. Y a partir de ahí crecer.

Pero todo esto viene de ahora. A partir de enero el equipo ha ido cuesta abajo y sin frenos.

No lo sé. Seguramente sean muchas cosas. Somos 25 engranajes que forman parte de un colectivo. Uno piensa en una solución y otro en otra. Creo que hay que encontrar un punto de partida en común para saber exactamente lo que queremos. Yo lo entiendo. Los jugadores de talento quieren tener más el balón y los que tienen menos quieren gente más peleona. Hay que poner todo lo que tengamos al beneficio del grupo.

¿Ahora no se pone?

El equipo está muy unido, pero cuando vemos que no nos salen las cosas… Gran parte del fútbol es la cabeza y puede que de una cosa muy pequeña la hagas muy grande por frustración.

¿Hay mal rollo en el vestuario?

Para nada. Sí que se está generando mal ambiente alrededor. Y tengo experiencia sobre eso. Nos equivocamos si rompemos la unión que hay ahora. En mi primer año aquí el club estaba separado de la afición, de los jugadores, de la prensa, había filtraciones… Pasaba todo lo malo que puede ocurrir en un club para que fracasara. En Segunda B se limpió todo. Se generó un ambiente familiar y cercano. En los últimos meses está volviendo a pasar lo mismo que pasó. Nos equivocaríamos si eso ocurre.

¿El ruido externo afecta?

Somos personas. Aunque no leas nada o no quieras ver redes sociales, todo acaba llegando de una manera u otra. Si sabemos que no estamos en nuestro mejor momento y desde fuera te están metiendo todo el rato el dedo en la llaga te genera desapego. No hace falta que me lo digas, ya lo sé. El grupo está muy unido. Si perdemos lo hacemos todos. Pierden los jugadores, el míster, la prensa, los hoteleros porque no habrá tanto desplazamiento, turismo… Lo hacemos todos. Es el momento de estar mucho más unidos y ser una familia.

¿La plantilla apoya a Jagoba?

Todos estamos al 100 % con él. Es nuestro líder y tenemos claro que lo que él diga es lo que se tiene que hacer. Parece que si no salen las cosas bien pues ya no estamos con él. Me ha venido mucha gente a decir que le hacemos la cama. Los jugadores somos los primeros que perderemos. Si bajamos somos los primeros que individualmente perdemos.

Eso de que le hacen la cama...

Para nada. No lo concibo. Me recuerda al año pasado cuando decían que no queríamos entrar en Europa. Claro que queríamos. Si vamos a Europa tendremos mejor equipo, más recursos, más dinero.. Mejoraremos en todos los aspectos. Si me dices que voy a mejorar cómo no voy a quererlo. Si gano mejoro todas mis condiciones. Si pierdo me voy enfadado a casa.

¿Le ven capacitado para darle la vuelta a la situación?

Claro que sí. Hay que hacer un ‘reset’. Igual hay que hacer mucho de poco y no un poco de mucho.

Antonio Raíllo posa para este diario en la ciudad deportiva del Mallorca. / Manu Mielniezuk

Lo que le ocurrió hace poco más de un mes con Dani no fue agradable para nadie.

Tuve mi conversación con él, que queda entre él y yo. Solo puedo decir que a día de hoy está trabajando de puta madre, está entrenando muy bien, está aportando desde la sombra y ya es decisión del míster. Jagoba es el líder de este proyecto y que decida lo que quiera. Dani ha dado mucho durante todos este años, pero Jagoba es el jefe y él toma la decisión.

¿Es el reto más complicado que ha tenido que asumir como primer capitán?

Siempre digo que los trapos sucios se lavan en casa. No por el tema de Dani. Lo que yo hable dentro del vestuario no incumbe a la prensa.

¿Cómo vería si vuelve a jugar en lo que queda de temporada?

Lo vuelvo a decir. Es una decisión que le toca tomarla al líder del equipo, que es el míster.

¿Se sienten respaldados por la propiedad?

Sí. A veces hay fisuras en algunos momentos, pero los lazos que nos unen son mucho más fuertes. No hay que perder la esencia. Eso es lo que nos ha hecho estar cinco años seguidos en Primera, llegar a una final de Copa del Rey… Hemos estado dos temporadas a un solo partido de Europa, que a veces se le olvida a la gente. Si tenemos un guion que ha funcionado, creo que nos equivocamos si lo cambiamos.

¿Y con Alfonso Díaz qué tal se lleva?

Muy bien. La relación entre todos los que estamos en el club es muy cercana. Hablo muchas veces con él y con Pablo (Ortells).

Ha cumplido 300 partidos con el Mallorca. Tan solo tiene por delante a ilustres como Nadal, Olaizola o el Chichi Soler.

Si soy sincero, me importan poco los logros individuales dentro de un deporte colectivo. Me preocupa más la situación actual del equipo. Los 300 partidos son insignificantes para mí. Mi objetivo es que demos la vuelta a la situación, salvar la categoría y seguir generando mallorquinismo, que es lo más bonito que hemos hecho estos años. Lo que más me gusta de estos años es que hemos generado una familia y no quiero que se rompa.

Acaba de cumplir 34 años y finaliza contrato en junio del año que viene. ¿Renovación a la vista?

El club y yo tenemos una relación de confianza. Si Pablo me tiene que llamar un día para renovar, nos sentaremos, nos tomaremos un café y ya está. No hace falta hablar de nada. Si se tiene que dar esa situación se dará y si no, pues no.

¿Qué le dice a esa aficionado desganado tras todo este 2025?

Es normal. Les entiendo. Aquí, en el día a día, utilizo mucho la palabra familia. Dentro de ella hay cosas que no te gustan de uno u otro, hay momentos de tensión… Pero es normal. El vínculo que nos une por el mismo objetivo hace que seamos capaces de olvidarlo todo para conseguir el bien común. El jugador número 12 es la afición. No es momento de buscar culpables. Hay que buscar unión. Cuando acabe la temporada, si no hay solución, ya se buscarán culpables y soluciones para que no vuelva a suceder. Entiendo que se cabreen, que no les guste cómo competimos, que los resultados no sean buenos... Ya habrá momentos de silbar y criticar. A día de hoy peleamos todos por lo mismo: ganar y seguir en Primera.