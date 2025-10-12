Virgili, gol con España y regreso a Mallorca

Jan Virgili ya piensa solo en el Real Mallorca. El joven extremo catalán puso punto y final a su participación con España en el Mundial sub-20 este sábado al caer frente a Colombia en los cuartos de final (3-2). El futbolista de 19 años, de lo mejor del conjunto dirigido por Paco Gallardo en el torneo que se está disputando en Chile, marcó un gol de bella factura que supuso la remontada momentánea de los suyos, pero finalmente el partido se escapó, no exento de polémica, en los últimos minutos.

Con su llegada, que se espera entre el martes y el miércoles en Son Bibiloni, Jagoba Arrasate recupera a un perfil de jugador del que se había quedado huérfano tras la marcha del propio Virgili y la lesión de Takuma Asano contra el Alavés. Con el duelo ante el Sevilla de este sábado marcado en rojo por la importancia de empezar a sumar a domicilio –pese a la racha positiva de los de Matías Almeyda–, sumar efectivos a la causa y que aporten soluciones como el extremo siempre es una noticia bien recibida.

Tras tres días de asueto, los futbolistas del Mallorca regresarán hoy al trabajo para preparar el siempre complicado duelo en el Sánchez Pizjuán. A falta de que los internacionales se vayan reincorporando –Muriqi está con Kosovo, Mojica con Colombia y Bergström con Finlandia–, el Mallorca encara una semana importante en la que el objetivo, además de abandonar la cola de la clasificación, es dejar atrás las malas sensaciones.